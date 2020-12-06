博雷利：西方一致认为与中国经贸关系应恢复平等

欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell ）本周在接受欧洲新闻台（Euronews）专访时表示，除非欧盟成员国准备在创新和发展方面加大投入，否则将失去技术主导的优势。在谈到对华问题时，他指出，“我不相信与中国的经贸关系必须平衡的感觉实质上是共和党人、特朗普或美国人的专属。我认为西方世界有一种感觉，即在我们与一个仍然以发展中国家自居的国家的关系中，必须恢复一定程度的平等。”

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博雷利在采访中就近日热门的欧盟战略自主问题表示，“如果你打算自主，你必须自己支付费用。” 他说，这意味着欧盟要在国防和技术方面增加支出。他谈到，“如果从军事角度来说，你想生活在美国的保护伞下，当然便宜。但也可以肯定的是，你是有依赖性的。”博雷利指，“而在技术发展方面也是如此，因为我们在保持自己的行动能力方面肯定做得不够。这就是自主性的含义。中国有工业革命失利、百年屈辱的历史经验。而且中方非常清楚，技术至上是世界的根本。一直以来都是如此，但现在比以往任何时候都更加如此。他们正竭尽所能去争取它。而我们，直到现在才拥有它，如果我们不在创新和发展方面进行足够的投资，就有可能失去它。”

博雷尔还表示，欧盟要想在全球舞台上扮演主导地位，就需要在外交事务上改用有条件的投票方式。“我知道，如果不同意，没有人会宣战，”他说。“不过幸运的是，我们不是在宣战：从根本上说，我们决定的是帮助和平的任务，或者是对那些违反国际法的人实施制裁。因此，这样做应该不是那么困难--不一定是一致的。而这样我们就会避免几个月的讨论，有时会一无所获。”另在谈到对美关系时，记者问，“现在，在特朗普统治下的四年动荡之后，拜登当选后，布鲁塞尔被寄予厚望。而恰恰在这个问题上，你一直在准备一份文件，你想向美国提交关于协调工作的文件。这份文件的基本点是什么？”博雷利说，“其基线就是我们要让多边主义再次成为指导国际政治的工具。”

记者问，“我想，与美国在一些问题上会比较容易达成一致，例如气候变化。但也有一些问题比较困难，比如贸易问题，因为我们一直在经历关税战。你认为保护主义会一直存在吗？”博雷利说，“它还没有完全到来。目前我们受到的不是保护主义。不，上帝，保护主义可以走得更远。”记者追问，“但在美国，我们已经看到了信号”。博雷利回答指，“但是没有取得多大的成功。因为特朗普对中国发起的整个贸易战并没有得到减少他们对中国的贸易逆差，而中国的贸易逆差却增加了。如果目标是减少贸易逆差，那就没有成功。也就是说，事情并不像有些人认为的那么简单，那些人说：‘我有贸易逆差。那么，我就提高关税’。好吧，不，因为那会引起反应，而不同党派的反应最终会适得其反。”

记者问，“但无论如何美国已经变了”。博雷利说，“如果认为美国社会没有发生深刻的、结构性的变化，那就大错特错了，特朗普可能是其中的指数或加速器，也可能是催化剂或后果，而不一定是原因。但回到战略自主性问题上。我认为我们不必以特朗普为基础。在特朗普之前我们已经说过了，之后我们还要继续说。”针对中国问题，记者问，“而在中国问题上，特朗普希望将欧洲引向对抗。你认为现在有了拜登，情况会有所不同吗？”

博雷利说，“肯定的。肯定语气会不一样。但美国对中国的态度确实超出了共和党和民主党的党派界限。民主党人也有保护主义的倾向。”他补充说，“民主党人也有。我不相信与中国的经贸关系必须平衡的感觉实质上是共和党人、特朗普或美国人所独有的。我认为西方世界有一种感觉，即在我们与一个仍然以发展中国家自居的国家的关系中，必须恢复一定程度的平等。”

记者说，“而（中国）也是现在欧盟的一个系统性竞争对手”。博雷利表示，“是的，这并不意味着我们要系统性地进行对立。这是两码事。一个系统性的竞争对手是指群雄逐鹿。而一个系统性的对立是指每天你总是在争夺东西。后者，不是。”记者追问，“欧盟如何才能让欧洲企业在公平竞争的环境下有效地在中国投资？”

博雷利回答说，“（与中方）签订一份允许这一情况的协议。这就是我们正在谈判的，一个投资协定。的确，为了在中国投资，我们要受到很多条件的限制，而中国在欧洲投资则没有条件或者几乎没有条件。到目前为止，这种情况对我们来说并不坏。但现在确实如此，因为我们察觉到了后果。我们正在谈判协定，就像我说的那样，将恢复，不是将建立，因为（欧中）从来没有一个，一定的平衡。但这取决于中国是否看到它对与我们维持这种关系的兴趣，中方也从中受益。很明显，中国对我们的公司在他们那里投资感兴趣。”

记者问，“而为了这些贸易协定，难道人权问题就可以被忽视吗？我们看到香港的情况，我们看到维吾尔人的情况”。博雷利指，“我们没有忘记它们。我们每次与中方对话时，在各个层面上，无论是在我与中国外长的对话中，还是在欧洲理事会主席或欧盟委员会主席（层面）的对话中，我们都在系统地、永久地重申这些问题。这些问题都在议程上。”记者追问，“但它们是否被带到谈判桌上？它们有分量吗？”

博雷利则回答说，“这些都是放在桌面上考虑的。换句话说，我想说的是，有些事情，如果对方不愿意，我们就对此不进行谈判。但我们确实希望人权和自由问题成为我们议程的重要组成部分。它们始终是重要的一部分。”