默克尔要求圣诞后大封城

据德国电视一台报道。德国总理默克尔周三在联邦议会发表动情演讲，要求强化封城措施，以抵抗新冠病毒大流行。她要求，在圣诞后，让商店关门到1月10日。学校的课程也应降到最低限度。

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默克尔呼吁所有公民要理智，谨慎，团结一致。人们必须继续大幅度削减交际，否则，“病毒大流行又会失控。”默克尔还说：“我们成功抗疫的关键是每个人负责任的行为和合作的意愿。”

默克尔由此明确支持德国国家科学院利奥波第那科学院（Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina）周二发布的建议。这些建议要求学校从12月14日开始放寒假，从12月24日开始，除了基本必需之外，企业全部关门，人们尽可能在家工作。

在谈到疫苗时，默克尔表示，疫苗是希望之星。明年初，德国有可能注射首批疫苗。但第一季度不会得到足够的疫苗，因此，还不能带来根本性的变化。但高龄老人和护理人员有机会打防疫针。

默克尔还要求在全球“公平分配”疫苗，不要忘掉发展中国家。

就德国大举债抗疫，默克尔做了辩护。她说：“我们生活在病毒大流行时期，由此生活在一个特殊状况中。”

选项党批评默克尔应对新冠危机没有计划而且荒诞。自民党则要求政府应对新冠战略应更具有可预测性。

默克尔表态后，北威州州长拉雪特站到了默克尔一边，也表示圣诞后应严格封城两周。

德国电视一台表示，虽然默克尔和各州州长还没有确定下一次会晤的日期，但严格封城的日子显然越来越近了

根据柏林罗伯特科赫研究所周三公布的数据，德国周三单日感染人数仍然高达200815人，感染人数总计达1218524人，单日病亡人数创纪录，高达590人，病亡人数总计达19932人。