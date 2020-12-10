德媒报导批评中国“战狼外交” 却把关键汉字写错

德国《每日镜报》8日以“中国的战狼”为题刊登一篇批评性报导，指责中国“战狼外交”。该报导本来要配一个简体中文的“权（权）”字图片，却多了一点，变成“杈”字，遭到许多读者和网友嘲讽。

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《环球时报》报导，这篇文章刊登在8日出版的《每日镜报》，作者是该报记者克劳迪娅·冯·萨尔森，这名记者曾驻俄罗斯和东欧，从简历看没有去过中国经历。报导内容称德国联邦议院人权委员会11月18日举行所谓“中国人权听证会”，招致中国驻德国大使馆批评。文章指责中国“做出如此激烈的反应”，并引用德国绿党反华议员鲍斯的话说，中方外交官的举止“更具侵略性”，中国实行“战狼外交”。

最吸引眼球的是占据了几乎半个版面的红色“杈”字，一旁解释这个字是“强大的标志”，“是表示权力的中国汉字”。

这个错字也引起懂得中文的德国读者关注。德国汉语教学协会主席、柏林自由大学汉学教授安德里亚·古德在推特发文指出错误，许多人也在社交媒体上提醒《每日镜报》和该报作者，但后者一直未做出回应。“对于报纸和记者来说，这是严重的错误。”

德国柏林中国问题学者夫罗里扬9日对此表示，为什么一名写“中国报导”的记者不懂一点中文？为什么报纸没有中国专家？这也是德国媒体常常歪曲报导中国的主要原因。他建议德国媒体招募一些懂中文、懂中国的记者来写报导，而不是看美国媒体的报导，透过想像写中国。