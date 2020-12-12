意大利跑车法拉利董事长闪电请辞

由FCA集团独立出来，充分展现意大利热情形象的超跑品牌法拉利Ferrari，该厂CEO Louis Camilleri最近正式公布了离职消息，给车坛不小的震撼。

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据外媒《华尔街日报》报导，指出Louis Camilleri不幸染上了现今仍大规模传染新冠病毒，虽然不至于造成生命危险，但也需要一段不算短的治疗与隔离期间，加上考量其年纪已约65岁，所以自请离职。除了法拉利Ferrari CEO一职之外，Louis Camilleri也同时卸下Philip Morris烟草公司的董事长职务，他在该公司任职已有40年之久。

法拉利Ferrari则公开表示，Louis Camilleri因为私人因素请辞该公司CEO，并且同步卸下董事会成员资格。后续法拉利Ferrari的CEO职务，将由董事长John Elkann暂代，直到适合人选出线。Louis Camilleri于2018年7月起担任法拉利Ferrari执行长一职，以接替当时突然因病过世的前执行长Sergio Marchionne。

Louis Camilleri于个人声明中表示，在职涯中能加入法拉利Ferrari团队是一件相当荣耀的事，也相当尊敬在Maranello工厂中工作的每位员工，他们皆分享无止境的热情于他们的工作中。至2018年起，法拉利Ferrari持续地达成自我目标，相信在往后的日子仍能更近一步。