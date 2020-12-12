瑞士宣布制裁卢卡申科及其14名亲信 冻结资产、禁止入境

瑞士联邦委员会12月11日宣布扩大了对白俄罗斯的制裁。对包括总统卢卡申科（Alexander Lukashenko）及其子兼国家安全顾问维克多·卢卡申科（Viktor Lukashenko）在内的15人实施了金融制裁和旅行禁令。新措施于当地时间12月11日下午6时生效。

广告 继续浏览后续

瑞士政府星期五发布的声明指出，这些制裁符合欧盟2020年11月6日作出的决定。针对白俄罗斯的措施条例附件1名单中，新增加的15人被指对白俄罗斯有争议的大选后使用暴力和任意逮捕负责。受制裁的人包括总统卢卡申科，及其子兼国家安全顾问维克多·卢卡申科。有关个人已被禁止进入瑞士或在瑞士旅行。他们的资产将被冻结，并必须立即向瑞士安全委员会报告。

此外，瑞士联邦委员会还决定修订该法令，将可能用于内部镇压的军备和物资列入向白俄罗斯禁运范围。欧盟于2011年实施了类似的禁运。迄今为止，瑞士基本上是根据现有的战争物资和两用物品立法执行这一禁运。瑞士联邦委员会通过对可能用于内部镇压的军备和物资实施禁运，是对白俄罗斯民间社会和反对派团体持续受到镇压作出的反应。

声明指，瑞士对当前的紧张局势深表关切，并呼吁白俄罗斯政府和民间社会进行对话。瑞士敦促白俄罗斯尊重其国际人权义务。这些义务包括尊重言论、集会和结社自由，释放所有被任意拘留的人，并调查关于安全部队实施酷刑或虐待的指控。