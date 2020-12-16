季哈诺夫斯卡娅获得萨哈罗夫人权奖

欧盟12月16日将今年度萨哈罗夫人权奖，颁给白俄罗斯反对政府运动及季哈诺夫斯卡娅，以表彰他们长期面对总统卢卡申科铁腕统治的挑战。

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颁奖仪式在欧洲议会举行，季哈诺夫斯卡娅表白俄罗斯反对运动在布鲁塞尔接受萨哈罗夫奖时表示：尽管当局残酷镇压，但针对现任总统卢卡申科的抗争行动终将获得最后胜利。

季哈诺夫斯卡娅发言时说，这项人权奖是属于白俄罗斯内勇敢地为自由而奋斗的人，她呼吁欧盟进一步支持白俄罗斯内争取民主的示威者。

由于政治强人卢卡申科大权在握超过25年仍恋栈，季哈诺夫斯卡娅要求欧盟针对卢卡申科政权予以更强硬回应，并说：我们呼吁欧洲决策更果敢，现在就力挺白俄罗斯人民，不是明天，也不是将来某个时候。

欧洲议会议长萨索利指，欧盟表达的讯息很清楚，就是白俄罗斯的民众必须完全享有民主和自由，欧盟的道德任务就是支持他们。 欧盟已宣布制裁50多位白俄罗斯官员，包括卢卡申科和他儿子。欧洲各国驻布鲁塞尔的大使和欧盟今天同意将更多人列入黑名单。

今年8月，卢卡申科在引起高度争议的总统选举中赢得第6个任期，此后白俄罗斯爆发前所未有的反政府抗争，持续至今4个月。