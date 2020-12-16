欧盟全境年底前即可接种新冠疫苗

圣诞新年临近之际，世卫组织周三警告，2021年年初欧洲遭到新一波新冠病毒侵袭的风险很高。欧盟委员会主席冯德莱恩周三表示，27个成员国在年底前即可在“同一日开始”注射新冠疫苗。

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欧盟委员会主席冯德莱恩周三表示，在欧盟医药局批准辉瑞与德国生物公司联合开发的疫苗上市后，预计27国可以在年底以前，在同一天开始接种新冠疫苗。冯德莱恩周三在欧洲议会表示，一周之内，首批疫苗将会被允许上市，接种随之开始。

在德国施压下，欧盟医药局把原定12月28日决定是否批准辉瑞疫苗上市的时间提前了一个星期。德国目前正在面临第二波新冠疫情的袭击，周三，该国24小时内死于新冠疫情人数多达创纪录的952人，27728人确诊。德国政府下令，除了生活必须的商店可以开门，一般性商业全部停止营业，一直到1月10日。

法国已于12月15日取消禁足，可在全国随便旅行，但夜晚实施宵禁。法国24小时确诊有所增加，达致17615人，周二为11532人，周三共有292人丧生，但医院重症病房压力继续减轻。法国总理卡斯泰周三表示，从12月份最后一周开始，法国开始第一阶段接种。从现在起到年底，法国将收到第一批116万支疫苗，到元月5号左右，再会收到200多万支。三月份开始第二阶段，对1400万人进行接种。政府计划春季结束后，再对所有人注射疫苗。

在英国，已有13万七千人注射了疫苗，在伦敦，星期三， 酒馆、餐馆、旅店被迫关闭，这是新冠疫情大流行之后，该国第三次采取如此措施，约翰逊首相呼吁英国人要'千万当心'，尤其老年人更要注意保护，但英国政府决定维持圣诞期间境内旅行的计划。

在丹麦，三分之二的城镇实施了半禁足，但初中、高中，以及酒馆和餐馆，文化和体育活动中心被关闭。在荷兰，持续五个星期的禁足令周二起正式实施。

西班牙首相周三形容本国疫情形势令人担忧，他不排除在节日期间采取更严格的禁足措施。