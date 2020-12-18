英国脱欧：欧盟和英国继续较量

欧盟和英国周五就英国脱欧进行最后的谈判，但双方的立场似乎都变得强硬了。

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欧盟和英国周五就英国脱欧协议进行“最后的努力”，双方试图弥合他们之间存在的“鸿沟”，尤其是双方在渔业问题上的分歧，以便在12月31日这个大限到来之前就英国脱欧后欧盟和英国的关系达成协议。

但是，英国首相约翰逊周五警告说：“我必须说，情况似乎很困难，要弥合的是一个鸿沟。我们已经做了很多，我们希望我们的欧盟朋友能够带着些东西来谈判。”

在渔业问题上，欧盟希望在英国脱欧之后能够继续进入英国有鱼的水域捕鱼。但是，英国把这个看作是英国重获主权的象征，因而英国只同意维持现状三年，然后再决定是否继续授予欧盟成员国捕鱼权。

伦敦当局认为欧盟在渔业上的要求不合理。法新社的报道指出，渔业对包括法国、荷兰和西班牙在内的好几个欧盟成员国都是非常敏感的问题，欧盟多次表示，如果在渔业问题上达不成妥协的话，就不会有贸易协议。

欧盟认为，双方必须作出“切实而具体的努力”。欧盟谈判代表米歇尔·巴尼耶周五警告说：“我们处于见真格的时刻，我们的谈判只剩下很少的时间，只有有用的几个小时了。”

本周初的时候，人们对欧盟和英国的谈判曾有过谨慎的乐观，目前，双方的立场似乎都变得强硬了。双方周五继续谈判，这是周四晚双方才同意的。

欧盟议会表示要在周日午夜前达成协议，这样，欧盟议会才有时间讨论通过，以便一月一日起实施。