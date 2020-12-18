Covid-19:欧盟2020年终周末始接种疫苗

存档图片：欧盟境内的大规模接种疫苗行动应该将于2020年12月27日星期天开始。这个日子是欧盟委员会主席冯德莱恩夫人选定的。 Image d'archive: En Europe, les campagnes de vaccination pourront commencer dès les 27, 28 et 29 décembre, des dates fixées par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

欧盟应该在2020年终的最后一个星期天（12月27日）启动接种抗Covid-19疫苗。这个日子是欧盟委员会主席冯德莱恩夫人选定的。

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欧盟委员会已为27个成员国预定了3亿支由辉瑞（Pfizer）制药厂与德国生物科技公司（BioNtech）联合研发的抗Covid-19病毒疫苗。欧盟境内的大规模接种疫苗行动应该将于2020年12月27日星期天开始。

据本台RFI法文网2020年12月18日周五的报道，欧盟委员会主席冯德莱恩夫人（Ursula von der Leyen）决定，欧盟境内的大规模疫苗接种行动将始于12月27日周日ˎ 28日周一和29日周二这三天。在此之前，欧洲需要面对巨大的后勤与科技挑战。因为，国际社会将聚焦民众接种了这一新疫苗后的反应。

欧洲药品局程序未结束

欧洲药品管理局（AEM/EMA）从12月1日起开始对这种新疫苗展开评估，但由于受到了政界的压力，这一工作将于12月21日周一结束，比原定所需时间提早一周。

如果一切顺利，欧洲药品管理局人用药品委员会（CHMP）将在12月21日当天召开会议，给美国辉瑞（Pfizer）制药厂与德国生物科技公司（BioNtech）联合研发BNT162b2抗Covid-19病毒疫苗做出一个正式结论。不过，到目前为止，这一会议的会期依然是定在，最初时的12月29日星期一。

疫苗冷藏运输将是挑战

之后，欧盟委员会将做出决定，允许疫苗上市，启动后勤运输的作业。辉瑞制药厂在比利时皮尔斯（Puurs）拥有其全球最大的灌装厂。保存于摄氏零下80度 (-80°C) 干冰里的疫苗将在那里被装上冷藏集装箱卡车，然后出发。

存档图片：美国辉瑞制药厂（Pfizer）与德国生物科技公司（BioNtech）联合研发的抗Covid-19病毒疫苗需要保持在摄氏零下70度。(-70°C)以下。 Image d'archive: Le vaccin Pfizer / BioNTech doit être conservé à une température glaciale de moins 70 degrés Celsius (moins 94 Fahrenheit). © Daniel ROLAND AFP 法新社

航空业由于疫情依然不畅，疫苗的运输将主要依赖公路，首先送往拥有保存疫苗所需的摄氏零下70度 (-70°C) 冷藏设施的各大医院。欧盟委员会已为27个成员国预定了3亿支，这种由辉瑞（Pfizer）制药厂与德国生物科技公司（BioNtech）联合研发的抗Covid-19病毒疫苗。具体的分配是依照各国的人口比例。