德国率先禁止英客机入境

德国卫生部长施潘（Jens Spahn）20日宣布，从21日零点开始，德国暂停从英国和南非起飞的所有航班。航空货运航班除外。来自德国政府的消息还显示，欧洲其他国家很可能采取同样的措施。

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德国现任欧盟理事会轮值主席，任期是6个月，也就是到今年年底。暂停航班的措施很可能维持到今年年底。

德国卫生部长宣布上述措施时还表示，与此同时，从周一开始，“我们将限制英国和南非公民通过海上、铁路或公路进入德国领土”；有关细节仍在商议之中。

约翰逊政府证实，英国发现一种新冠病毒的新变种，其传染性比此前已知的病毒高出70%。目前，英国伦敦等地再次紧急封锁，而欧洲多国针对英国宣布了旅行限制。同时，南非也发现了新的变种病毒株，并猜测这与年轻人重症增加有关。

德国卫生部长表示：我们非常重视“这种新威胁”，并正在专家级研究其后果，尤其是对英国的“新病毒变种”。

德国卫生部长表示：”德国是受疫情影响较大的欧洲国家之一。更快地传播新冠病毒会大大地改变“规则”。

由于新冠疫情持续恶化，德国总理默克尔13日宣布：从本月16日起至明年1月10日将目前的“部分封城”升级为“硬性封城”。在此期间，除食品超市外的大部分零售业商铺都必须关闭，中小学幼儿园也将停课，圣诞节期间每个家庭聚会人数将受到严格限制。默克尔表示，必须尽一切努力、快速采取行动，以避免医疗系统超载。