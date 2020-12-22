新冠变异病毒“堵住”跨境货运 欧盟呼吁取消禁令

英国出现新变种病毒，40多个国家对英国祭出交通禁令，欧洲联盟12月22日表示，为避免供应链中断、减少贸易影响，建议会员国取消禁令。但这种呼吁似乎很难见效。

广告 继续浏览后续

英国出现新冠新变种病毒，目前全球有超过40个国家宣布暂时禁止英国客机入境，包括爱尔兰、德国、法国、意大利、西班牙、葡萄牙、罗马尼亚、荷兰、比利时、瑞士、俄罗斯、加拿大，甚至远至印度、巴基斯坦和香港地区等。

在欧洲方面，各国禁令时间不一致，例如荷兰政府已全面禁止英国客机入境，直到明年1月1日为止；德国全面暂停与英国的空中连结，禁令延长至2021年1月6日。法国从这个星期三开始要求从英国回国度假的人必须持有核酸检测阴性证明才可通行。

法国则对来自英国的旅客全数实施48小时禁令，包括“透过陆海空或铁路运输的商品”，禁止无人随行以外的所有货运。

欧盟成员国21日曾举行危机应对会议，盼协调采取一致措施。欧盟22日表示，虽然采取迅速的预防措施以限制新变种病毒进一步传播很重要，但为了避免供应链中断影响贸易，建议取消飞行等交通禁令。

欧盟表示，虽然不希望民众进行非必要旅行，但仍应允许基本过境旅行及运输便利。

不过，欧盟22日虽做出建议，但边境主权掌握在各会员国手上，是否取消由各国决定。