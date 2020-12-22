纳瓦尔尼：我和杀手通过电话

纳瓦尔尼正在德国处于康复期，但他打算重返俄罗斯，没有说具体时间

12月22日，俄罗斯外交部召见了法国大使和瑞典大使以及德国驻莫斯科副大使，并宣布对多名欧洲人士实施制裁，原因是欧盟计划就俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼（Alexei Navalny）中毒事件对俄罗斯实施制裁。上述三个国家一直强调，它们在纳瓦尔尼体内发现一种神经毒素型神经毒性物质。近来在与纳尔瓦尼本人的一次电话交谈中，一名特工承认了毒杀行动。

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法国媒体援引官方消息人士说法报道称，俄罗斯已宣布对欧洲官员实施制裁。俄罗斯外交部当地时间22日透露，俄罗斯此举是对欧盟就纳瓦尔尼案对俄罗斯实施制裁作出的回应。

据俄罗斯外交部称，俄罗斯制裁人员黑名单将与欧盟宣布制裁俄罗斯声明同时公布。

欧盟成员国外交部长当地时间21日在卢森堡举行的会议上，同意就反对派领袖纳瓦尔尼中毒事件对俄罗斯实施制裁。

法国媒体报道中还谈及存在一项政治协议，以根据法国和德国提交的提议开始着手完成这些制裁的工作。

另一方面，路透社报道称，由于反对派领袖纳瓦尔尼中毒事件，欧盟对接近俄罗斯总统普京的著名官员实施了制裁。

俄罗斯总统普京最大反对者纳瓦尔尼8月份被转移至德国接受治疗。此前，他在俄罗斯飞机上晕倒，德国方面表示，纳瓦尔尼是被俄罗斯制造的一种叫诺维乔克（Novichok）的神经毒剂毒害，此举旨在企图暗杀他，而大多数西方国家接受这种说法。

纳瓦尔尼当地时间21日表示，他乔装打扮成该国一名高级官员用电话联络到一名特工，成功说服对方透露当局试图暗杀他的过程，并得知毒药是放在纳瓦尔尼的内裤里。

纳瓦尔尼在发布在网站上的一段录像中表示，他冒充俄罗斯安全理事会助理秘书长，与一名试图杀害他的特工电话联络。

纳瓦尔尼表示，他与俄罗斯情报部门的这名特工进行了长达49分钟的电话交谈，并表示，这位特工似乎是暗示小组成员，纳瓦尔尼公布了电话交谈内容和对话文字记录。

克里姆林宫一再否认有关俄罗斯试图暗杀纳瓦尔尼的任何假设。据俄罗斯官方通讯社塔斯社（Tass）报道称，俄罗斯情报部门声称，“带有通话记录的视频片段是伪造的”，并将纳瓦尔尼所谓的中毒事件调查称之为 “蓄意挑衅”。

上周，普京拒绝了媒体有关纳瓦尔尼中毒的报道，并声称这是从美国情报部门提供信息中捏造而成，目的是抹黑普京声誉，并使纳瓦尔尼显得更加重要。

纳瓦尔尼正在德国处于康复期，但他表示计划重返俄罗斯，但未透露重返日期。