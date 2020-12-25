数千辆货车被困英国 司机排队等检测 不能回家过节 迁怒法国

被困在英国的卡车司机等接受病毒检测以获得法国放行2020年12月22日

今天圣诞节，仍有数千大货车困在英国。法国周三解除了对英国的边界封锁，但要求从英国来的人员提供病毒阴性检测证明。大批欧洲司机们在三个检测站排队等候，因赶不上回家过圣诞，对法国怒气冲天。

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截至到周四中午，仍有3200多辆需返回欧洲大陆的货车滞留在英国。尽管有免费餐食和流动厕所，这些司机们因无法在平安夜回家与亲人团聚表示愤怒。昨天他们集体鸣笛半小时以示抗议。

自英国发现变种冠状病毒后，法国和其他欧洲大陆国家从12月21开始暂封边界，导致上万辆大货车被困在英国。法国周三宣布解禁，但要求司机提供检测阴性结果。

数千名司机排队等候漫长的检测。37岁的乌克兰司机瓦雷利（Valéri）说，他已等了三天，还没检测上。他说，圣诞节肯定回不了家了，盼望新年能回家过。

34岁的波兰司机帕维尔幸运地得到检测。他向法新社表示，全家都在等他回家过节，他的心都碎了。他还说，90%被困在这里的司机都说今后再也不会在法国停留和消费。

愤怒的保加利亚司机，56岁的拉德科（Radko）则向负责检测的军人发火，要求赶快被检测，他还谴责小货车司机被允许排在大货车前面。

在曼斯顿（Manston）的旧机场，多佛港，M20高速公路，都设有病毒检测点，共有320名军人在这三个地方负责检测，承受着数千名司机的怒火。