滞留在英国多佛港的4500多辆卡车终于得以离开

法新社报道，英国当局周五宣布，自周三以来滞留在英国多佛港的4500多辆重型卡车，在一千多名士兵的帮助下进行了大规模的新冠筛查之后，离开了英国。

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由于英国出现变种的新冠病毒株，法国于上星期天决定对来自英国的人员实施48小时的全面封闭。之后，法国自星期三早晨起，允许滞留在英方的驾驶员返回法国，但条件是他们必须能够提供呈阴性的新冠检测结果。这导致数千名驾驶员需要等待几天的时间才能够返回他们的家，其中一些人将车辆停在了旧机场的跑道上，还有一些人则直接在高速公路上将车子停了下来。

英国运输大臣沙普斯（Grant Shapps）在推特上说，截至周五晚上，有超过4500辆卡车离开了英国。他还说，进行了1万多次新冠检测，其中24个检测结果呈阳性。

法新社的报道指出，正常情况下，每天有多达1万辆卡车经过多佛港。多佛港是能够让卡车穿越英吉利海峡的主要英国港口。

为了加强新冠检测能力，英国国防部在首先派出300名士兵后，又派出了800名士兵协助检测。

英国运输大臣在推特上强调，虽然已经取得了重大的进展，数百辆汽车已经离开了英国，但由于不停地有新车到达，因此需要加强新冠检测。

法新社指出，派往多佛港的士兵也帮助向滞留的驾驶员分发食物和水。法国则派出了26名消防员协助检测，并提供了1000多人次的饭菜以及一些红十字会的志愿者。