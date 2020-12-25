英欧达成贸易协议 两边渔民都认为被牺牲了

欧盟与英国在圣诞前夕就英国脱欧后的双边贸易关系达成历史性协议。该协议在马拉松谈判中的关键障碍，据法新社说，是渔业问题。双方最终妥协达成了协议，但英欧两边的捕鱼行业都认为自己被“牺牲”了。

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欧盟与英国12月24日就英国脱欧后与欧盟的贸易关系达成历史性协议。今天25日上午，欧盟27国大使开会讨论这个协议。该协议还需欧盟成员国各自批准方可生效。

英国进入欧洲架构50年之后，将于12月31日23:00退出欧洲共同市场。经过10个月激烈谈判达成的一项历史性协议，避免了突然出现代价高昂的贸易壁垒，避免了英国水域从12月31日起对法国渔民关闭。

据法新社报道，根据这个协议，英国收回对其海域的控制权。在捕鱼方面，双方确定5年的过渡期。协议中有个条款规定，在过渡期后，法国与欧盟渔民将逐渐放弃25%的鱼获量。另据介绍，25%的鱼货量的价值每年达6.5亿欧元。

对于未来欧洲在英国水域的使用权，协议没有规定时间表，所以没有多少可见度，每年双方需要重新谈判。

英国和法国（欧盟）的捕鱼业者都认为自己是这个协议的最大牺牲品。法国政府已宣布将对渔业给予补贴，依照渔民对英国海域鱼类的依赖程度，最高可提供3万欧元的定额援助。但法国渔民认为这个数太委屈。法国海洋部长吉拉尔丹（Annick Girardi）宣布说，"政府将很快提出支持法国渔民的完整计划。

欧盟谈判代表巴尼耶则承诺，欧盟将 "站在欧洲渔民身边陪伴他们"。欧盟已在其预算中专门拨出50亿欧元，用于支持受影响最大的产业。

英国的捕鱼业者也对这个协议表示"沮丧和愤怒"。英国渔民联合会负责人巴里-迪亚斯（Barrie Deas）向报业联合通讯社PA表示："显然，鲍里斯-约翰逊要达成全面贸易协议，之前他就已准备牺牲渔业"。