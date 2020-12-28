刘晓明据报将离任驻英大使 副外长郑泽光接棒

英国《卫报》12月27日报导指，担任中国驻英大使近10年的刘晓明即将退休，由外交部副部长郑泽光接任。刘晓明任内多次批评英政府政策，包含5G禁用华为设备、过度干预香港议题，并在接受英国广播公司（BBC）等媒体采访中否认新疆存在人权问题等。

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64岁的刘晓明自2010年即担任驻英大使，是目前中国在任最久的驻外大使。他的任内，中英两国关系曾于2015年达到高点，但此后开始走下坡。报导指，刘晓明在驻英大使任内对于英国的对华政策与外交模式，多次发表强烈的批评，包含英国5G设备禁止使用华为技术、否认新疆存在维吾尔族的集中营与人权问题等。报导提到，刘晓明曾形容英国片面禁止华为，会使英国失去成为5G领导国的机会，并称此举使得“英国能否为其他国家的公司提供开放、公平和非歧视性的商业环境”成为了一个问题。

今年7月，在英国外交大臣拉布（Dominic Raab）指控中国当局对维吾尔族实施不人道的行为后，刘晓明接受BBC的《安德鲁·马里秀》（The Andrew Marr Show）节目专访，驳斥英国对于中国新疆议题的指控都是“子虚乌有”。此外，今年6月《港区国安法》通过之后，中英两国的关系也变得更加紧张，刘晓明再次发挥“战狼精神”，批评英方过度干涉中国内政，并对香港事务发表不负责任的评论，同时称在香港发生的抗争活动无关自由，而是受到境外势力煽动。

今年11月，刘晓明在第三次中英经贸论坛发表演说时指出，2019年中英双边贸易额达到862.7亿美元，是历史新高。在今年前10个月，两国间的贸易货物数量也较去年同期成长2.8%，是中国所有的贸易国中，增长最快的。报导提到，这次的发言有可能是刘晓明以驻英大使身分最后一次的公开演讲。报导提及，即将接任驻英大使一职的郑泽光是美国问题专家，现年57岁的他，曾是广东省普宁县兴文中学教师，后来在华南师范大学英语系学习，毕业后在中国外交部从科员做到北美大洋洲司司长，他在2010至2013年出任江苏省南京市委常委、副市长，随后再次赴中国外交部担任部长助理，两年后升任外交部副部长。

报导指出，郑泽光上任后必须处理香港居民取得英国国民（海外）护照（BNO）、英国终止中英引渡协议等议题。《南华早报》则分析认为，郑泽光的人事变动，同时牵动了中国驻美国大使的人选。因为目前中国驻美大使崔天凯已经68岁，到达了退休年龄，北京应该已在寻觅可能的接任人选，不过郑泽光接任驻英大使后，代表他已经从这份名单上刨除了。报导提到，拜登出任美国总统后，不会立刻改变特朗普总统的对华政策，北京需要观察一段时间，并选任适合接替崔天凯的人选。