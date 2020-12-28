德国新冠接种“出师不利”

从12月27日起，欧盟多国开始接种新冠疫苗。但德国南部和北部分别出现的“个别错误”让省政府暂停了辉瑞与BioNTech共同研制的新冠疫苗。利希滕费尔斯当地政府的发言人说，温度问题影响了1000剂疫苗的注射，包括科堡、克罗纳赫、库尔姆巴赫、霍夫、拜罗伊特和文西德尔等巴伐利亚州北部城市，也都因为不确定疫苗运输冷链是否一直符合规定，而暂停疫苗接种，都在等待BioNTech的消息。

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南部利希滕费尔斯郡（Landkreis Lichtenfels）发言人28日对路透社记者表示，我们决定停止使用已经运抵的辉瑞BioNTech新冠疫苗。

利希滕费尔斯当地政府发言人说，温度问题影响了1000剂疫苗的注射，包括科堡、克罗纳赫、库尔姆巴赫、霍夫、拜罗伊特和文西德尔等巴伐利亚州北部城市，也都因为不确定疫苗运输冷链是否一直符合规定，而暂停疫苗接种，都在等待BioNTech的消息。

路透社报道称，在12月的一次演示中，BioNtech曾表示，疫苗从冰柜中取出后，在使用前可以在2-8摄氏度的温度下保存5天，在30摄氏度的温度下保存2小时。这种疫苗采用了所谓的新mRNA技术，必须在零下70摄氏度的超低温下储存，然后用专门设计的装满干冰的冷箱运到配送中心。一旦脱离超低温储存，疫苗必须保存在2℃至8℃条件下，以保持有效长达5天。辉瑞公司设计的这些冷藏箱配有GPS追踪器，这样两家公司就可以在运输途中处理潜在的存储问题。

另一起“个别错误”出现在德国北部梅克伦堡- 前波莫瑞州 (Poméranie-Occidentale-Rügen)一个疗养院8名员工疫苗注射过量。

8名疗养院职工接种5倍于建议剂量；其中4人出现流感样症状后去医院观察。地区负责人Stefan Kerth 对媒体表示：”我对这一事件深感遗憾。这个个案是由个别错误造成的。我希望所有受影响的人都不会经历任何严重的副作用。

BioNTech之前的声明称，受试者在第一阶段研究中测试了更大剂量的新冠疫苗，没有严重的不良反应。说明书上写道：建议监控重要功能并应用过量时实施对症治疗。