中欧领导人据报将为投资协定通话 欧委会给欧洲议员下定心丸

《南华早报》12月29日援引消息人士的话报导指，中国国家主席习近平和欧盟领导人预计将在30日的视频通话中，为达成中欧全面投资协定扫清最后的障碍。

广告 继续浏览后续

据多位直接了解相关准备工作的消息人士透露，德国总理默克尔预计将与欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）和欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）一起参加通话。消息人士还补充说，法国总统马克龙或也将参与通话。但爱丽舍宫没有回应置评请求。欧盟委员会当地时间周二下午2点，邀请记者参加了有关中欧全面投资协定的技术简报会。目前，欧委会向欧洲议员们提供的相关备忘录中的部分内容已经外流。根据欧盟程序规则，一旦执行机构欧委会与他国达成贸易协议，需通过欧洲理事会（27个成员国政府首脑）和欧洲议会的共同同意才可以完整执行，其中欧洲议会贸易委员会将在欧洲议会的审议部分扮演参谋和先行表决作用。

一名欧委会官员向政治新闻网站Politico表示，“经过过去几个月的深入讨论和过去几周的具体发展，中方已就市场准入、公平竞争环境和可持续发展这三大谈判支柱作出了必要的实质性承诺。” “谈判结果是中国与第三方达成的最宏大的成果，”该官员补充说。报导指，圣诞节前不久，美国当选总统拜登团队进行了一次极不寻常的干预，通过其提名的下任国家安全顾问苏利文(Jake Sullivan)表示，愿意与欧方在对华经贸政策上进行协调。

不少欧洲议员则对香港和新疆问题表示担忧，特别是涉及新疆维吾尔穆斯林的强迫劳动问题。双方最终达成投资协定的谈判一度似乎遇到了障碍。但被派出游说媒体的该欧委会官员强调，根据该协议，“中国将 ‘首次 ’同意有关可持续发展的坚实条款，包括与环境和气候有关的条款，如执行《巴黎协定》，以及企业社会责任和劳工问题。这些规则要像欧盟的自由贸易协定一样，有一个透明的执行机制。”

报导指，这位欧盟官员强调，中方同意“持续不断地努力”，争取批准国际劳工组织的两项基本国际法：《强迫劳动公约》（C029）和《废除强迫劳动公约》（C105）。“这是一个重要的承诺，同时这并不抹杀欧盟制定自主措施打击强迫劳动的必要性，”该官员说。此前，法国曾威胁说，如果不解决强迫劳动问题，将阻止投资协定的批准。

欧委会向欧洲议员提供的备忘录指出，中国已作出“重要承诺”，“持续不断地努力”，争取批准国际劳工组织关于强迫劳动的基本公约。欧委会亦指，全面投资协定“并没有剥夺欧盟制定自主措施打击强迫劳动的必要性”。就这一问题，欧委会还称，“对于使用一切可能的工具来消除任何形式的强迫劳动，欧盟仍将毫不妥协；投资和劳工之间的联系是不可否认的，全面投资协定可以发挥作用”等。

备忘录还告诉欧洲议员指，“欧盟将继续与美国合作”，并告诫他们不要将对华协定视为“解决北京带来的所有挑战的灵丹妙药”。另就美欧关系问题，欧委会还认为，与中国的协议将 “改善我们的合作伙伴的市场准入、公平竞争环境和透明度”。备忘录另提及欧盟贸易委员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）与中国副总理刘鹤27日的通话，并指双方审查了整体方案，包括9月份完成的公平竞争环境部分。

备忘录称，双方就中欧投资协定原则上的达成，将是缔结成协定进程中的第一步（预计2022年初）。作为法律文本的优先事项，将需要开展实质性的技术工作。预计这项工作将至少持续到2021年2月中旬。欧委会并在备忘录结语中向欧洲议员们大意表示，“我们真的没有比这更好的交易了”。另据来自《华尔街日报》的消息指，欧盟官员说，“如果中方不执行投资协定的部分内容，欧盟有可能通过减少中国获得欧盟关贸总协定承诺下，目前已经获得的东西（即不仅仅是中国通过协定将获得的市场准入）来进行报复。”

对此，欧洲议会中国代表团主席包瑞翰（Reinhard Bütikofer）随后发表声明回应指，“欧委会赞扬其与中国的全面投资协定谈判结果的言论，没有提供任何合理的理由，说明这一协议现在要以最大限度的年终喧嚣来推动”。声明称，“很明显，谈判的结果没有达到欧洲议会规定的一项基本标准。在中国的强迫劳动问题上，欧委会只满足于表面上的口惠而实不至。而不是像与越南签订的自由贸易协定那样，至少坚持批准国际劳工组织重要公约的时间表。这是一个严重的缺陷。特别是欧洲议会最近才以压倒性的多数要求得到更好的结果。”

声明称，“令人遗憾的是，欧委会和理事会轮值主席国（德国）甚至没有试图认真对待他们关于，恢复与美国的跨大西洋合作的意向声明，以便为实际上应在这些声明之后进行的磋商留出空间，而这正是拜登团队所明确希望的”。他强调，“现在欧委会提出的协议，在欧洲议会没有通过之前，都不是协议。在谈判前，必须尽可能广泛地就谈判结果的利弊进行公开辩论”。