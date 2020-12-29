英国单日确诊从4万升至5万人

英国新冠确诊数28日才首度突破单日4万人，29日又突破5万人，新增5万3135人确诊，传染率恐怕已超越4月疫情第一波高峰期。

广告 继续浏览后续

英国广播公司（BBC）报导，英国29日新增5万3135 人确诊、414人病故，连续2天刷新最高单日确诊人数。虽然数据如此之高，可能是圣诞假期延误回报累积，但确实反映出病毒传播迅速。

英国目前累计的确诊数来到238万2865例，病故人数为7万1567人。

英格兰公共卫生署（PHE）教授霍普金斯（Susan Hopkins）表示，英国持续出现空前的新冠传染率，医院的负荷能力尤其令人忧心。“即使今天的数据部分来自于假期期间，但仍显示感染率确实增加。”

英格兰和威尔斯地区目前收治的病患人数，都已经超越4月第一波高峰期。

由于英国疫情爆发，原本的开学计划可能延后。《金融时报》报导，英国内阁办公室部长戈夫（Michael Gove）承认，英格兰地区的开学时间目前正在“研讨当中”。

根据原本计划，部分要备考，以及家长是医护人员等重要员工的学生应该在1月4日开学，其他学生则在1月11日开学。不过，英国政府科学顾问建议延后。

英国政府“新型与新兴呼吸道病毒威胁顾问小组”（Nervtag）成员海华德（Andrew Hayward）表示，新变种病毒传播快速，显示“英国已进入非常危险的新阶段”。

他建议政府采取更严格的全国性行动，才能有效遏止传染率上升。“我们需要果断、即时的全国性行动，以避免明年1、2月出现灾难性疫情。”