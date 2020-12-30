中国未禁强迫劳动 欧中投资协定掀反对声浪

欧洲联盟12月30日宣布与中国原则上达成全面投资协定，不过，这项协定却因中国侵害人权，未实质承诺将批准禁止强迫劳动国际公约，未正式签署前已掀起巨大反对声浪。法国绿党负责人表示，巴黎已经放弃了法国的荣誉。绿党负责人致函马克龙表示：只要中国对维吾尔族人实施暴力，欧洲就应该中止和中国的贸易谈判。当记者问及中国商务部一名负责人时，他表示：中国的有关法律明确禁止强迫劳动。

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欧盟执委会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen ）、欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）、轮值主席国德国总理默克尔（Angela Merkel）及法国总统马克龙（Emmanuel Macron）30日与中国国家主席习近平举行视讯会谈，欧方会后宣布原则上完成谈判。但这只是第一步，欧中接下来尚需时间确定协定最终内容，且须送欧洲议会表决同意。

目前协定具体内容尚待公布，但欧盟不具名官员29日透露，中方对市场开放、公平竞争和永续发展3点做出承诺，未来将开放欧商投资飞机製造、云端服务、电动汽车、金融和医疗等行业，将是中国与第三国所签“最具野心““”的协定。

但这项协定在欧洲议会传出巨大反对声音，甚至一度有欧盟成员国也表达疑虑。

欧洲议会近期曾通过决议，要求与中国的协议应该要有能够充分符合禁止强迫劳动有关国际公约的条款。而法国外贸部长里斯特（Franck Riester）12月23日更表示，如果北京在新疆维吾尔人强迫劳动问题上没有进展，巴黎不会支持欧盟谈判达成的协议。

但欧盟官员29日释出讯息指出，中国将在协定中承诺，为批准国际劳工组织（ILO）有关强迫劳动基本公约做出”持续而且持久“的努力。然而，欧盟也承认中国并未进一步承诺关于组织工会等事宜。

而30日欧中视讯会议后，欧洲理事会方面对此也简短重覆表示，中国已做出承诺，将致力批准国际劳工组织有关强迫劳动的基本公约。

外界认为中国所谓的承诺其实含糊不清，欧盟在未得到中国进一步改善的更多承诺前急于签署，除了未来将很难再向中国施加更多压力外，更留下欧洲人权价值观向商业妥协的形象。

法国欧洲议会议员格鲁克兹曼（Raphaël Glucksmann）29日发文表示，中国给出空洞承诺，他将会反对这项协议；欧洲议会德国绿党籍议员、对华关系小组副主席布迪克费尔(Reinhard Bütikofer)也发文，要求欧盟必须坚持中国确定批准国际劳工组织公约的明确时间表。

欧洲议会国际贸易委员会主席朗热 （Bernd Lange ）30日发文指出，关于解决强迫劳动议题的讨论并未结束，这仅仅是开始，似乎显示欧洲议会不会轻放。

欧洲议会议员雅尼克-亚多（Yannick JADOT)强烈反对欧盟这种犬儒主义的做法。他表示，巴黎已经放弃了法国的荣誉；我们将在欧洲议会继续抗争，夺回真正的社会价值观。

根据华盛顿智库”全球政策中心“一份报告指出，在中国政府的强制劳动计划下，中国西北部新疆地区有数十万少数族裔劳工被迫手工摘取棉花。

外界呼吁北京承诺批准国际劳工组织的劳动基准保障核心条约，以禁止强迫劳动，并允许劳工组织工会。