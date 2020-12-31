默克尔最后一次新年致辞：这是我任上最艰难的一年

德国总理默克尔12月30日向德国民众发表了她任期内最后一次新年致辞。她总结称，在新冠疫情的影响下，2020年是她执政以来“最艰难的一年”。

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曾带领德国和欧盟度过2008年金融危机、一年后的希腊债务危机和5年前的移民危机的默克尔在致辞中罕见地表露了自己的情绪，她谴责了反对封城的抗议运动，并表示等新冠疫苗普及后她会接种疫苗。

现年66岁的默克尔说，“最后让我告诉你们一些个人的事情：9个月后将举行议会选举，我不会再参加竞选，因此，今天很可能是我最后一次能够向你们发表新年致辞。”她还说，“毫不夸张地说，在过去的15年里，没有哪一年比即将结束的这一年还要艰难”。她补充道，“新冠疫情影响了政治、社会以及经济等各个方面，这次历史性的危机，为我们所有人都带来了挑战”。

默克尔说，“尽管有种种担忧和一些怀疑，但我们从未如此满怀希望地期待新的一年。”讲话中，她赞扬了医务人员在抗击新冠病毒方面所做的工作，还感谢了坚持在各个岗位上的、发挥重要作用的工作人员。她说，“无数人帮助我们在疫情期间还能继续生活，在超市、邮局、警察局，还有学校、教堂和新闻台，处处可见他们的身影。”

默克尔还感谢了在疫情期间展现出极强韧性的德国民众，“我知道，（度过这一危机）需要你们给予（我们）极大的信任和耐心，为此，我从心底深深地感谢大家”。她称，“新冠疫情使今年成为我执政最艰难的一年”。

默克尔为此在讲话中批评了阴谋论，“作为一个社会整体，我们决不能忘记有多少人在疫情期间失去了他们挚爱之人，他们甚至不能与其共度生命的最后时光”。她补充道，“当新冠病毒遭到少数人质疑和否定时，那些正为逝者哀悼的人该有多么悲痛。阴谋论不仅是虚假和危险的，对那些失去所爱的人来说，更是自私和残忍的”。为了进一步消除民众对疫苗的疑虑，默克尔在最后说道，“轮到我的时候，我会去打疫苗”。

默克尔担任总理的第四个任期，也是其最后一个任期，在地区选举中失利后，德国执政右翼联盟内部出现了不满情绪，许多人将其归咎于她在2015年欢迎100多万叙利亚等国难民的决定。在2018年的地区民调中，基民盟的选民同时输给了极右翼的德国选择党(AfD)和绿党，这些挫折促使她不再寻求第五个任期。如果明年9月大选后的执政联盟建设拖到12月以后，默克尔将在2022年继续担任看守总理，直到新政府成立。