挪威山体滑坡找到第6具遗体 国王夫妇和王储现场探视

救援直升机于2020年12月31日在奥斯陆以北的Ask上空飞过滑坡现场

挪威警方1月3日表示，奥斯陆附近发生山体滑坡4天后，救援人员在废墟中发现了第六具遗体，仍在积极寻找4名失踪人员。周日早些时候，当局解释说，他们正在山体滑坡造成的洼地搜寻。

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搜救行动负责人戈兰-西弗森（Gøran Syversen）说，“我们有5个团队同时工作。他们做的是一项非常困难的工作，并非没有风险。尽管如此，我们的进展还是相当顺利。”

消防队负责人肯尼斯-万根（Kenneth Wangen）说，我们正在搜索我们仍然相信可以找到生还者的地方”。他表示，搜寻范围已经扩大。

挪威王室也动员起来。今天国王哈拉尔五世（Harald V）和宋雅王后（Sonja Haraldsen ）及王储哈康（Crown Prince Haakon Magnus）都到现场与搜救人员见面。国王一家三口与搜救人员会面后，前往附近的杰德鲁姆（Gjerdrum）教堂，为遇难者点燃蜡烛，与幸存者谈话。据法新社报道，挪威国王看上去明显很悲伤。他说：我很难找到话说，因为这绝对太可怕了。

12月30日周三凌晨，在挪威首都奥斯陆（Oslo）东北25公里的阿斯卡发生山体滑坡。10来座房子，31户住所被掩埋，还有些房屋被拖移400米。上千人被撤离。救援工作4天来不间断地进行。现在有人组织起来救助和收集受灾家庭失散的宠物们。

周三清晨，搜救人员刚开始工作时，用直升机救出了多人。参加救援的尤恩-范-德-波文坎普（Jurn Van Der Bovenkamp）告诉TV2电视台：当时情况不明朗，我们只能立即行动，把最接近我们的人举起来。

滑坡的土壤是一种存在于挪威和瑞典的特殊粘土，这种粘土会迅速液化和塌陷。但据挪威水和能源局（NVE）称，该地区发生类似这样的山体滑坡的可能性仍然很低。