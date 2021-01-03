2021德国大选年：德国将何去何从？

新年伊始，德国媒体纷纷观望本国的未来。

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德国电视一台报道说，德国2021年有六个州选举，还有国会大选。多个党主席也将换人。2021年的德国将有很多方向变化。首先是基民盟将选举新的党主席。年初，莱法州和巴符州将举行州选举。绿党想继续扩大权力，摆脱在野党的地位，最终打入总理府。而自民党也想成为执政党。两党能否如愿，2021年很有看头。其他党派都不愿意和选项党联盟。选项党自身已陷入方向性战斗中。该党党内权力争斗的结局很可能对2021年的国会大选产生影响。

《时代》周报表示，默克尔的执政期今年将结束。毫无疑问，她谱写了历史。但不幸的是，她并没有留下女权主义的遗产。

《明镜》周刊发现，对德国银行来说，2020年是个古怪的年头。它们终于不是一个危机的罪魁祸首。但它们却得背负新冠危机的苦果。危机使银行2020年都实现不了它们预定的目标。企业破产潮的即将到来给银行业2021年带来恐惧。

《世界报》报道说，基民盟籍卫生部长施潘和基民盟籍北威州州长拉雪特共同推出了默克尔时代结束后的德国发展方案。他们建议建立数字部，并对经济界“暂停负担”。对16到18岁没有得到毕业证书的年轻人，他们建议延长上学义务。