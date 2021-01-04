英国开始接种“阿斯利康-牛津”疫苗

现年82岁的布莱恩-平克（Brian Pinker）是英国接种国产疫苗阿斯利康牛津疫苗的第一人2021年1月4日

英国成为第一个为其人口接种英国实验室阿斯利康公司和牛津大学生产的抗冠状病毒Covid-19疫苗的国家。这款疫苗据说比其他疫苗更便宜和易储存。

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82岁的英国人布莱恩-平克（Brian Pinker）周一在牛津大学丘吉尔医院接受了这种 "英国国家"疫苗的注射，成为英国接种这款疫苗的第一人。他说："我很高兴今天能被注射这种冠状病毒疫苗，也非常自豪，因为它是在牛津发明的。"。

之前，英国去年12月初已批准并开始接种辉瑞-德国生物技术公司的疫苗，接种的人数已有100万人。目前英国拥有52万剂阿斯利康公司和牛津大学的疫苗，将可缓解疫苗短缺的情况。

英国当局已订购了1亿剂阿斯利康-牛津疫苗。据悉，这款疫苗比其竞争对手莫德纳（Moderna）和辉瑞-生物技术（Pfizer-BioNTech）合产的疫苗更便宜、更容易储存。因此，更适合开展大规模的免疫接种活动。

英国有超过7万5000人死于冠状病毒感染，是欧洲疫情最严重的国家之一。根据官方周日公布的数据，在24小时内，英国又有近5.5万人的病毒检测呈阳性。

印度昨天批准了阿斯利康-牛津疫苗在印度接种。印度的血清研究院是全球最大疫苗生产商，该研究院宣布未来几周，将配送5-6千万支这款疫苗。