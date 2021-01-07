又有人请辞 美驻北爱尔兰特使：我待不下去了

美国驻北爱尔兰特使马尔瓦尼（Mick Mulvaney）1月7日宣布已请辞，以抗议总统特朗普的支持者闯入国会大厦施展暴行。这是特朗普团队又一人决定去职。

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曾担任特朗普白宫幕僚长的马尔瓦尼表示，他已向国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）请辞。

马尔瓦尼接受CNBC采访时表示：“我不能待在这里，昨天之后就待不下去了。你无法看完昨天发生的事后，还认为我想以任何形式参与其中。”

他说：“我做不到。我不能留下来。那些选择留下来的，我和他们当中一些人谈过，他们选择留下来是担心总统可能找更糟糕的人递补。”

美国国会6日开会认证总统当选人拜登（Joe Biden）的胜选，结果特朗普的支持者闯入国会大厦导致程序中断，事发后特朗普仍未谴责暴力，导致副国家安全顾问博明（Matt Pottinger）辞职。

此外，梅拉尼娅的发言人格里沙姆（Stephanie Grisham）也已辞职。

美国媒体报导，副总统彭斯（Mike Pence）的幕僚长萧特（Marc Short）遭禁止进入白宫，显然是为了报复彭斯决定不理会特朗普要求他阻止认证拜登胜选。