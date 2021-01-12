意防长：欧洲防务的未来必须有美国的参与

意大利国防部长瓜里尼（Lorenzo Guerini）1月11日在美国国防新闻周刊（Defense News）发表署名文章表示，欧洲防务的未来必须有美国的参与。

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以欧盟为基础的欧洲自主和欧洲主权是过去数月来在布鲁塞尔和多个欧洲国家首都中的热门话题。德国国防部长卡伦鲍尔（A. Kramp-Karrenbauer）去年11月17日发表讲话时表示，未来几十年，如果没有美国和北约的帮助，欧洲将无法保障自身的安全。而在此前《大洲》杂志刊登的专访中，法国总统马克龙曾批评卡伦鲍尔有关“欧洲战略自主的幻想必须终止”的表态，称这是对历史的错误解读。近来，有关欧洲自主和欧洲主权的话题得到了更为强烈的官方倡导和学界辩论。

作为意大利防长，瓜里尼在这篇题为“欧洲防务的未来必须有美国的参与”的文章中写道，“关于加强欧洲防务一体化和加强合作以发展共同工业基础的讨论，引发了关于欧洲防务和跨大西洋关系的热烈辩论。意大利之所以一如既往地在一体化进程中发挥主导作用，是因为意大利认为欧洲是应对未来挑战的战略选择和资源倍增器。”他说，“但意大利并不认为欧洲战略自主是一种一意孤行的政策。它认为这是对欧洲作为以跨大西洋公约为基础的集体安全结构中的支柱作用的确认。”

瓜里尼表示，“欧洲防务的未来离不开坚实的跨大西洋一体化。今天，就像过去一样，美国必须与欧洲和北约保持联系--处于互惠的安全和防务关系的中心。”他称，“意大利希望在这一欧洲项目中建立自己的防御能力。但它仍然坚信，跨大西洋关系对于保证国家的地缘政治地位与其野心和技术基础相适应是必不可少的。” 瓜里尼称，“我国与美国有着特殊的关系，这反映在巩固的工业合作中，通过这种合作，高质量的意大利国防技术可以在美国市场上竞争，并被视为国内技术。国防部门是技术创新的孵化器，它将国际安全和使投资价值倍增的产业联系在一起；这是经济重新启动和增长的巨大因素，尤其是在我们今天面临的危机期间。”

瓜里尼指出，“至关重要的是，我们要确保继续与美国合作，使意大利工业能够继续向美国市场提供产品，并建立其市场份额。继续投资于国防部门的价值也是至关重要的，我认为，即使考虑到新冠流行病的严重社会和经济后果，政治家们也必须向公众强调武装部队现代化的重要性，以保护后代的主权和经济繁荣。”他称，“意大利坚定地致力于分担负担，今后的预算将利用多年资金支持对国防工业的投资，以帮助其发展、创新和在国外市场的竞争力。”

瓜里尼补充说，“这意味着合作，特别是跨大西洋合作--对于新计划的成功至关重要。这些计划将促进意大利工业的发展，并帮助实现国家的雄心壮志。这些雄心壮志之一是拥有先进的技术和具有全球竞争力的国家工业，使意大利能够继续成为最创新计划的相关参与者，特别是由其朋友和盟友美国发起的计划。”他说，“今天，重要的跨大西洋工业合作让我们感到满意，也让我们对未来的合作有了更大的野心，从芬坎蒂耶里为美国海军建造的护卫舰，到贝雷塔，再到依维柯的两栖车，再到莱昂纳多很明显与直升机和F-35项目，这其中还涉及到众多小公司，他们能够增加在美国市场的影响力。”

瓜里尼提出，“为了更好地确定意大利国防部门的目标，我将制定一项精确的工业和技术战略作为优先事项，该战略可以形成旨在保护意大利的技术优势和其专有技术在世界上的竞争力的机构支持。”他称，“正是由于我们不断加强与传统盟友的忠诚和友好关系，美国是主要的参照点，我们的技术诀窍和技术卓越与创新的遗产使我们的工业在国外的竞争力不断增强，并成为主要国际计划的一部分。这意味着我们要共同努力，应对和克服全球和技术挑战。”

瓜里尼强调，“如果这些努力是跨大西洋的，所涉及的人力、政治、技术和文化资源自然会成倍增加。”他指出，“在我们生活的这个不确定的世界上，国防工业是创新和就业的坚实保障，也是后代经济重振和投资的来源。因此，必须确保我国经济的这一部门继续保持和提高其技术和商业相关性。”他称，“意大利意识到了这一点，并将继续在必要和可能的情况下，向始终准备迎接技术突破挑战的工业部门提供一切体制支持。我确信，如果我国坚持这一任务，我们的朋友和盟友美国将继续支持我们的雄心壮志，克服我们各国进步的任何障碍。”