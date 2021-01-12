欧盟官员和卢森堡外相拒绝接见美国国务卿蓬佩奥

由于卢森堡外相和欧盟各主要领导人拒绝同意接见美国国务卿蓬佩奥，蓬佩奥在星期二于最后一刻取消了访问欧洲的行程。路透社报道，这是欧盟外交官和熟悉处理彭佩奥访问欧洲的官员们透露的。

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蓬佩奥原计划现在布鲁塞尔会见欧盟主要领导人和欧盟负责外交事务的最高官员，然后去卢森堡会见外相阿瑟博恩。

但是蓬佩奥旅行计划首先在卢森堡这边出现问题。卢森堡官员不愿意给蓬佩奥安排任何会见。卢森堡外交部证实原先是有蓬佩奥的访问行程，但是现在取消了。 卢森堡方面不原意说明原因。

同时布鲁塞尔这边，欧盟也不安排与蓬佩奥的会面，北约也不安排与任何蓬佩奥相关的公开行程。蓬佩奥原来准备在星期三晚间与斯拖尔滕贝格的住宅共进私人晚餐，然后与北约盟友比利时外相会面。但这些获得全部取消。

蓬佩奥是美国总统特朗普的亲密盟友。自从1月6日特朗普的支持者冲击美国国会，发动暴乱，造成包括警察在内5人死亡之后，卢森堡外相阿瑟博恩在媒体上把特朗普称作政治狂热分子和罪犯。

美国国务院在解释蓬佩奥取消欧洲之行时没有提到欧洲方面拒绝会见蓬佩奥的细节，只是说，取消行程是为了准备拜登在1月20日就任前的交接工作。但是直到最近蓬佩奥都没有肯定地表态承认拜登在总统选举中胜选。