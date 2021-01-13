欧洲议会要求Covid疫苗合同更透明

欧洲议会要求欧盟委员会提高抗Covid-19病毒疫苗合同的透明度。

广告 继续浏览后续

就举世瞩目的抗Covid-19病毒疫苗的研发与上市，欧洲议员们数月来一直要求欧盟委员会提高与研发机构签署的抗Covid-19病毒疫苗合同的透明度。就此，欧盟负责疫苗合同的首次谈判代表Sandra Gallina周二在听证会上接受了欧洲议员们提问。欧洲议会还曾争取到45分钟，在欧盟委员会查阅相关合同细节。

虽然欧盟委员会接受了欧洲议会的一项要求，允许一些人在一间屋子里查阅疫苗合同的细节，但欧洲议会环境ˎ 公共卫生与食品安全委员会主席帕斯卡尔•康范（Pascal Canfin）指出，相关合同的透明度极其有限。

据本台RFI特派记者Anastasia Becchio周三（2021年1月13日）发自布鲁塞尔的报道，45分钟的时间，在欧盟委员会的一个阅览室中，查阅60页的疫苗合同文件，不许携带手机，但可以做笔录。为此，欧洲议会环境ˎ 公共卫生与食品安全委员会主席Pascal Canfin事前还签署了一份保密协议。如今，还有许多疑问没有解答，许多关键性的段落被黑色的粗笔覆盖了，无法阅读。这些被遮掩的内容包括价格ˎ 法律责任条款以及欧洲议会想要知道的疫苗产地。

法广存档图片：欧洲议会环境ˎ 公共卫生与食品安全委员会主席帕斯卡尔•康范。 Image d'archive RFI: Pascal Canfin - Euro-député - le président de la Commission de l’Environnement, de la Santé publique et de la Sécurité alimentaire © RFI 法广

上个月，一名比利时内阁成员对外透露了欧盟委员会谈判的疫苗价格，就此，引发了提高透明度的讨论。欧洲议会环境ˎ 公共卫生与食品安全委员会主席认为，需要谈判降价，因为疫苗的成本是固定的。首批疫苗成本昂贵，之后的成本价格很低。价格不变缺乏逻辑，未来的新订单应该降价。

目前仅有CureVac疫苗的合同可以查阅，其它抗Covid-19病毒疫苗的研发机构尚未不同意。