冰岛率先签发“疫苗护照”

冰岛4800人已经拿到了给接种者签发的“疫苗护照”。这些人已经打过两剂疫苗。但由于国际上还没有认可，它目前只是在理论上保持其有效性。卫生部门26日在一份声明中表示：“其目的是促进各国之间的人员往来，使个人可以在边境管制期间出具疫苗接种证明，从而根据有关国家的规则免于边境限制措施”。

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冰岛不是欧盟成语国，但却是申根区成员国。希腊、西班牙、葡萄牙等国希望通过对疫苗接种者签发“疫苗护照”的方式，促进旅游业和经济恢复。

世界卫生组织表示反对。世卫组织卫生应急主任迈克尔-瑞安（Michael Ryan）曾经表示：“目前这个阶段，我们仍然不知道接种疫苗的人是否再传染给别人”。

法国官方对签发“疫苗护照”持谨慎的态度。法国总统马克龙曾经表示：我们应该非常谨慎对待这件事情。

法国欧洲事务部长博纳(Clément Beaune)近来表示：现在就谈论给那些人发正式文件；证明他们是否有权在欧洲旅行，恐怕为时尚早。法国卫生部长维兰也表示：我们还在接种疫苗阶段，谈论“疫苗护照”，当然不合时宜。

德国外交部主管欧洲事务的国务部长迈克尔·罗斯提出疑问。他表示，至关重要的是，是否能确定接种了疫苗的人不会将新冠病毒传播给他人。因为目前全球卫生部门还没有确切的数据证明接种了疫苗的人在确保自己不再被感染外，不会再传播病毒给其他人。

除了医学上的顾虑，还有专家担心，“疫苗护照”计划可能会侵犯隐私，并导致歧视或作假。