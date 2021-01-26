德总理批中国与世卫初期隐匿疫情

新型冠状病毒疫情至今造成200多万人丧生，各种防疫措施让民众生活不便，德国总理默克尔26日在世界经济论坛批评中国与世界卫生组织在爆发初期隐匿疫情，呼吁应记取教训。

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德国总理默克尔（Angela Merkel）透过视讯在瑞士达沃斯（Davos）举行的世界经济论坛（WEF）演讲时表示，新冠改变了世界，由病毒从中国武汉散布到世界各地可观察到全球化。这次瘟疫是百年一见的灾难，不仅让社会表现抵抗力，也暴露出社会的弱点。

1月25日，中国国家主席习近平才在同一场合再三强调支持多边主义，默克尔演讲时也指出多边主义的重要性。

不过默克尔说，多边主义不仅是合作，而是透明的合作，“坦白说，疫情一开始在中国爆发、以及世界卫生组织（WHO）传递疫情的资讯透明度可能不够”。

默克尔强调，这样说并非强调错过了什么，而是大家应记取教训，她对世卫如今派遣专家小组到中国调查病毒源头表示肯定。

去年5月，德国即呼吁中国让世卫到武汉调查病毒源头，当时外长马斯（Heiko Maas）表示“中国可借机证明自己处理病毒到底有多透明”。

德国关闭商店和学校已1个多月，疫情却无显著缓和迹象，默克尔26日也反省说德国的决策过程经常太官僚、拖太久，动作可以再更快，“这部分我们得补救”。

根据世界卫生组织统计，新冠全球的确诊人数逼近1亿人，造成212万7000人丧生。