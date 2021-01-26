英国新冠死亡病例累计超10万

英国首相约翰逊已经开始考虑将对全部入境旅客集中检疫，或仅针对来自疫情热区的旅客。但一旦这个星期做出最终决定，10天的住宿费用预料需由旅客自行负担。另外，英国因新冠疫情死亡人数已经超过了10万人。英国目前成为全球新冠死亡率最高的国家之一。

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为了遏止新冠疫情，所有入境英国旅客已经被要求需要检附72小时以内的检验阴性报告，入境后需要居家隔离10天，若隔离5天后检验阴性则可提前解除隔离，不过对于隔离场所没有强制规定。

《金融时报》报导，英相约翰逊（Boris Johnson）正考虑采取更严格的边境控管。目前南非和巴西班机已禁止入境。

据知约翰逊可能会要求旅客在旅馆集中隔离，但目前尚未决定是否让全部旅客都接受隔离，或针对各国发布不同规定。

政府消息人士指出，卫生大臣韩考克（Matt Hancock）和内政大臣巴特尔（Priti Patel）认为所有旅客都应该集中隔离，但运输大臣夏普斯（Grant Shapps）和财相苏纳克（Rishi Sunak）认为应该有选择性。

约翰逊将做出最后决定。一名内阁成员表示：“我觉得首相不想要让接种疫苗带来的进展落空，但我不认为他已经完全下定决心要实施全面隔离。”

另外，旅游业知情人士表示，政府部门最近正在和各大连锁旅馆业者联系，商讨是否可以用旅馆作为隔离场所。

报导指出，内阁小组将于26日开会决定何时，以及如何推出旅馆集中隔离政策。不过，若英国政府真的要求入境旅客在旅馆集中隔离，10天的住宿费用预料需要由旅客付自行负担。