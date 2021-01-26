赛诺菲替竞争对手装瓶 年底向欧洲提供1亿剂疫苗

法国医药巨头赛诺菲总干事保罗·哈德逊 (Paul Hudson)1月26日向《费加罗报》证实，从2021年7月开始，赛诺菲在法兰克福分厂将替辉瑞/拜恩泰科（BioNTech）完成新冠疫苗装瓶工作。以此年底前，将向欧洲当然包括法国市场提供1亿剂新冠疫苗。

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辉瑞疫苗延迟交货，欧盟委员会主席冯德莱恩26日在虚拟达沃斯峰会上表示：欧洲已经投资数十亿欧元研发了首批疫苗，疫苗应成为全球公共产品，我们希望相关公司能够坚守承诺。

赛诺菲研发的两款新冠疫苗的早期临床试验无法产生足够的免疫效果，25日刚刚宣布停止两款疫苗项目的研发工作。第二天，总干事就宣布和竞争对手合作，愿意成为辉瑞/拜恩泰科（BioNTech）疫苗厂商的分包商。

在接受《费加罗报》专访时，赛诺菲总干事保罗·哈德逊表示：装瓶工作设在法兰克福分厂，这与德国拜恩泰科（BioNTech）离得不远，这将更有利于疫苗生产的最后一环节-装瓶工作。

他还表示，参与其他制药厂商的新冠疫苗生产不会影响新一代流感疫苗的研制工作。

1月22日，法国制药巨头赛诺菲集团曾经承认，正在对临时执行其他疫苗制造商某些生产步骤的可行性进行内部评估。

美德合作疫苗暂时减少对欧洲交付量的前提下，赛诺菲替竞争对手装瓶，强强联手恐怕是欧洲寻找出的另一个出路。