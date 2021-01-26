G7谴责因政治原因拘押纳瓦尔尼

七大工业国集团一致谴责出于政治原因对纳瓦尔尼的拘留。声明表示：工业七强“对在周六拘留数千名和平抗议者和记者感到极为关切”，并要求将他们释放。声明表示：：“警察对每个人发表意见的权利进行暴力镇压是不可接受的”。 “这些事件证实了缩小俄罗斯反对派、民间社会、人权捍卫者和独立声音。而且这种趋势还在加强。

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美国总统拜登（Joe Biden）还对纳瓦尔尼（Alexei Navalny）“中毒”表示担忧。纳瓦尔尼（Alexei Navalny）在德国康复5个月后于1月17日返回俄罗斯，并在过境处被莫斯科当局逮捕。拜登对俄罗斯安全部队对待和平示威者的方式表示担忧。

1月23日晚间，在俄罗斯全国上下举行的支持被关押的反对派人士纳瓦尔尼的示威活动中，俄罗斯警方拘留了至少三千人，其中也包括一名政客。仅在莫斯科就有一千多人被捕。

纳瓦尔尼的妻子尤利娅（Yulia Navalnaya）在Instagram发帖，称她也被警方逮捕拘留。她当天也参加了莫斯科的示威活动。

23日，俄罗斯全国上下共有约90场抗议活动，其中包括在首都莫斯科的集会。 尽管警方之前警告这些集会是非法的，并将"立即予以镇压"，但仍有示威者举行抗议活动。

因遭神经毒剂毒害而险些丧命的纳瓦尔尼于1月17日从德国返回俄罗斯时被捕。 俄罗斯方面称，他因违反了2014年欺诈罪的缓刑条件而被判收押30天候审。

44岁的纳瓦尔尼表示，这些指控出于政治动机。 美国、欧盟、法国和加拿大已敦促俄罗斯当局释放这位反对派。欧盟也因此对俄罗斯实施了制裁。

根据非政府组织OVD Info统计，全国有3900抗议者被拘留。

七大工业国集团26日在一份声明中表示：“我们将继续密切关注俄罗斯对国际社会呼吁释放纳瓦尔尼将做出何种反应。我们抗议俄罗斯方面任意拘留抗议者和记者；呼吁对纳瓦尔尼中毒进行刑事调查。”