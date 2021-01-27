欧盟与英国疫苗厂商阿斯特捷利康发生疫苗供应争执

欧洲联盟近日与英国疫苗厂商阿斯特捷利康发生疫苗供应争执， 阿斯特捷利康表示供货量将减少高达60%， 引发欧盟强烈不满。欧洲联盟要求药厂和疫苗厂商需承担其道义、社会和契约责任，欧盟拒绝疫苗先签先得的逻辑。

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中央社报道，欧洲联盟近日与英国疫苗厂商阿斯特捷利康出现疫苗供应争执，欧盟去年已付高额预付款，1月27日严厉要求履行疫苗供应承 诺，并拒绝阿斯特捷利康与英国「先签先得」的逻辑。 欧盟负责卫生业务的执委凯瑞亚基德斯召开记者会，表示药厂和疫苗厂商需承担其道义、社会和契约责任，欧盟拒绝疫苗先签先得的逻辑。

阿斯特捷利康原本预计在今年 3月底前对27个欧盟国共供货约8000万剂，但后来阿斯特捷利康表示供货量将减少高达60%，降为3100万剂。

上周阿斯特捷利康抢先通知欧盟，由于一个生产基地产量下降，即使疫苗取得核准后，「初期供给数量会低于预期」。

阿斯特捷利康执行长索利欧26日接受采访时，指阿斯特捷利康与英国签订的合约比 欧盟早了3个月，似乎意指先签先得，此举引发欧盟强 烈不满，意大利及拉脱维亚更表示，如果不能兑现按时供应疫苗的承诺，可能会控告其违约。。

欧盟去年8月与阿斯特捷利康敲定协议，当时支付3亿3600万欧元预付款，取得3亿剂 疫苗和加购1亿剂疫苗的选择权，以确保阿斯特捷利康 疫苗一旦通过欧盟药品管理局（EMA）核准就需履行合 约全力交货。