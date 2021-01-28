世卫：欧洲疫情控制远未到能喘息的时候

虽然欧洲新冠新增感染人数有所趋缓，但世卫组织欧洲分部1月28日星期四警告，“想卸下管控重担，还太早”。

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在当天的一场记者会上，世卫组织欧洲部主任呼吁欧洲各国防御好新变种，不可轻敌，尽量避免大幅反转现有政策，保持警惕。他指出，“开又关，封禁之后又快速撒开，会是很糟糕的战略...应该逐渐过渡”。

世卫组织欧洲部表示，在其管辖的53个欧洲国家当中（也有一些中亚国家），30国的染病率在过去14天当中出现了显著的下降。根据法新社的一份统计，排除中亚，世卫组织欧洲部所辖的欧洲国家刚刚过去的一个星期当中，新增感染人数和上一周相比减少10%。然而，“新冠在欧洲的传播仍然十分严重，对健康系统和治疗中心构成严峻考验，现在还远未到可以放松警惕，放松控制的时候”。

有关病毒种类，世卫组织欧洲部管辖的33个国家记录到了英国变种，16国记录到了南非变种。世卫表示，“现在我们呼吁所有人，保持耐心，顽强应对，对必要的防疫政策展现宽容和尊重，以避免我们的健康系统在更加具有传染性的病毒面前崩溃”，同时也指出，“与病毒并行的，还有糟糕的心理健康状态”。世卫指出，根据国际劳工组织的数字，18-29岁之间的半数年轻人，还有医护当中的20%，都正在经历焦虑和抑郁。