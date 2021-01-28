英国令来自22高风险国家入境者须隔离入住防疫旅馆

英国政府规定：无论是英国人或拥有英国居留证者，只要他来自一项“红名单”的22个国家，都必须先入住专用防疫旅馆，进行隔离；这22个国家遭到变种新冠病毒的肆虐。

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根据费加罗报报道，这种“中国式”或“澳大利亚式” 的防疫措施，是在英国死于新冠病毒人数打破100,000人凶险大关后的翌日宣布。英国政府加强了它先前已实施的新冠病毒PCR阴检以及10天防疫隔离措施。政府现今规定：无论是英国人或是有英国居留证者，只要是来自一个“红名单”上的22个国家者，都必须先入住政府指定的旅馆内进行这种防疫隔离；这22个国家惨遭变种新冠病毒肆虐。其中，包括南美许多国家、南非或葡萄牙等国家。英国已禁止非英国人或无居留证者入境。英国首相约翰逊告诉下议院说：“我们将要求所有抵达英国者，不能拒绝进入政府指定的住宿处（例如旅馆）进行十天的自我防疫隔离，无一人可例外。这项旅馆自我隔离的费用将由他们自己承担，住宿加上每日三餐膳食费用最高可达1,500英镑（也就是1,700欧元）。

英国这项要求所有入境者必须入住旅馆的隔离防疫作法，还比不上某些政府成员之前打算做的或反对党所要求措施的程度。英国内政部长普里蒂·帕特尔（Priti Patel）甚至呼吁完全关闭边界。 她坚持说：“很明显，每天仍有太多人进出我们的国家。” 因此英国也将加强管制出境。从现在起，那些希望出境英国者，必须能提出“例外理由”的证明。 英国旅游业对一些导致业务更加下沉的政府措施唉声叹息。