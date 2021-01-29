匈牙利批准中国研发的新冠疫苗 为欧盟首例

匈牙利1月29日正式批准使用中国国药集团（Sinopharm）研发的新冠肺炎疫苗，成为第一个批准中国疫苗的欧盟国家。此前，匈牙利也是第一个购买俄罗斯卫星5号疫苗（Sputnik V）的欧盟国家。

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匈牙利总理欧尔班（Viktor Orban）当天稍早在接受采访时表示，有关购买中国疫苗的协议可能很快就会敲定。他称，自己会选择中国疫苗，因为最相信中国疫苗。欧尔班还称，匈牙利政府也在密切关注邻国塞尔维亚大规模接种疫苗的情况。本月18日晚，塞尔维亚药品和医疗器械局批准使用中国国药集团生产的新冠疫苗。截至20日，塞尔维亚新冠疫苗预约接种网站登记人数已超过43万。

匈牙利首席医疗官穆勒（Cecília Müller）同日在简报会上说，这项决定是在政府颁布一项法令之后作出的。该法令允许自动批准已经在国外至少用于100万人的疫苗。中国一直在大力推销中方研制的两种新冠疫苗，分别由中国国药集团和北京科兴生物公司（SinoVac）生产。这两家公司生产的数百万剂疫苗正运往世界各地的发展中国家，特别是向亚洲和拉丁美洲出口。

欧盟国家迄今为止几乎完全依靠辉瑞（Pfizer）公司生产的新冠疫苗，在疫苗接种方面也远远落后于英国、美国和部分发展中国家。正如上文提到，匈牙利较早前也批准了俄罗斯卫星5号疫苗。匈牙利已订购了可供100万人接种的该疫苗，这个数字相当于其人口的略超过十分之一。

匈牙利外长西亚尔托（Peter Szijjarto）表示，从中国国药集团进口的疫苗足以为250万人接种，约占该国人口的四分之一，预计将在未来四个月内分四批交付。但匈牙利医学会（MOK）警告说，该国政府应继续 “以透明的方式遵循药品安全规则，只有在尊重欧洲药品管理局规则的审查后，才批准产品上市”。

当被问及是否已完成相应的研究后才批准中国疫苗时，匈牙利国家药学与营养研究所（OGYEI）回应指，决定批准因为该疫苗符合政府法令中的条件，该机构将继续跟踪疫苗的相关情况。匈牙利国家公共卫生中心也将对每批疫苗进行检测，OGYEI并补充说，全球已有1600万人安全接种了中国国药集团的新冠疫苗。

据了解，在拥有近1000万人口的匈牙利，至今已有364909人感染新冠肺，12374人死亡。匈牙利政府已将限制措施延长至3月1日，包括晚上8点采取的宵禁措施。