葡萄牙通过法律 成为欧盟第4个安乐死合法化国家

葡萄牙议会周五以多数票通过了一项授权 "医疗辅助死亡 "的法律，该法生效后，这个天主教国家将成为继比荷卢三国之后，欧盟第四个安乐死合法化的国家。

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葡萄牙议会以136票赞成、78票反对、4票弃权获得通过这个法案。赞成的有左翼社会党多数议员，中右翼社民党某些议员，包括右翼反对派领袖鲁伊-里奥，极左集团和动物党PAN议员。

这项法律合并了之前通过的一些不同的提案，规定只有居住在葡萄牙的该国成年人，在自己 "受到不可逆转的伤害"或患有 "不治之症"，而且处于极端痛苦的情况下，才可求助医疗辅助死亡。

如果患者被怀疑是否有能力做出"自由和清醒"的选择，那么，临终者的安乐死要求需要经过多名医生和一名精神科医生的验证和批准。

在安乐死实施前的最后关头，患者的医生必须在证人的见证下，最后一次确认患者愿意结束自己的生命。

对于实施安乐死的地方，该法规定，只要能提供 "适当的临床条件和舒适度"，可在国家卫生服务设施或 "病人选择 "的任何其他地方进行。

经议会通过后，这个法案将提交给保守派总统马塞洛-雷贝洛-德索萨。他可以颁布这项法律，也可以将其交给宪法法院进行分析，还可以否决。他如果否决，众议员可以通过第二次投票，对总统的否决进行否决。

葡萄牙总统马塞洛-雷贝洛-德索萨刚在1月24日获选连任。这名虔诚的天主教徒，至今避免在这个问题上采取公开立场。

但是天主教会则立即在主教会议声明中对议会通过这项医疗辅助死亡法表示愤慨，指出这是一项代表 "前所未有的倒退 "的法律。

"葡萄牙天主教医生协会"也反对该法。他们说，“医生不是死亡代理人”，呼吁总统否决该法。称，应该避免让“葡萄牙跻身已批准安乐死的少数 "可鄙国家之列"。