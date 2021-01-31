俄罗斯多地示威逾5000人被捕 纳瓦尔尼获诺和平奖提名

俄罗斯全国多地1月31日再次出现大批民众上街反对当局，要求释放反对派领袖纳瓦尔尼（Alexei Navalny）的示威抗议活动。目前已知至少有5000逾人在示威活动中被警方逮捕，部分人士遭到殴打。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）当天通过推特谴责俄罗斯政府的粗暴行为。而身在狱中的纳瓦尔尼也已获得了诺贝尔和平奖的提名。

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上周六，俄罗斯全国114个城市出现了民众上街要求当局释放纳瓦尔尼的示威活动。这是俄罗斯多年来规模最大、范围最广的一次民众不满表现。之后，俄罗斯当局展开了大规模的努力来阻止示威浪潮蔓延。尽管面对被捕风险及当局对大量安全力量的动员，但周日俄罗斯境内发生的抗议活动再次席卷了该国11个时区的城市。

据悉，纳瓦尔尼的团队最初要求周日的抗议活动在莫斯科的卢比扬卡广场举行，该广场是俄罗斯联邦安全局（FSB）总部所在地，纳瓦尔尼强调该部门应对他的中毒事件负责。对此，警方在莫斯科市中心实施了全面的安全封锁，封锁了克里姆林宫附近的街道，不让行人进入，关闭了地铁站，并在雪天里出动了成百上千的防暴警察。面对卢比扬卡广场周围的警察警戒线，抗议活动随后转移到其他中心广场和街道。

期间，示威人群一度集体向关押着纳瓦尔尼的巴特罗斯卡亚蒂什纳监狱（Matrosskaya Tishina）进军。但他们在途中遇到了防暴警察长队的围堵，并将游行队伍逼退。随后警方在附近街区里追赶示威者，有数十人遭到逮捕，警方并用棍棒殴打一些参与示威的市民。但示威者仍继续在莫斯科周围游行，绕过警察的警戒线前进。

据美联社报导指，莫斯科周日有近1500人被逮捕，其中包括纳瓦尔尼的妻子尤利娅（Yulia Navalnaya）。她在社交媒体Instagram上说，“如果我们保持沉默，他们明天就会来找我们中的任何一个人。”随后她转身去参加抗议。人权组织大赦国际驻莫斯科办事处发言人兹维亚吉纳(Natalia Zviagina)表示，当局逮捕了这么多人，以至于莫斯科的拘留设施已经没有空间了。声明称，“克里姆林宫正在对俄罗斯人民的人权发动战争，扼杀抗议者对自由和变革的呼声”。

数千人同样在俄罗斯第二大城市圣彼得堡参见了游行，示威者高呼 “打倒沙皇！”等口号，一些参与市民试图推倒前来拘捕的警察，警民不时爆发冲突。该市当天超过1000人被捕。此外，一些最大规模的集会发生在西伯利亚东部的新西伯利亚和克拉斯诺亚尔斯克，以及乌拉尔的叶卡捷琳堡举行。

据监测俄罗斯国内政治逮捕的OVD-Info组织介绍，警方当天在全国各城市的抗议活动中拘留了5000多人，超过了23日俄罗斯各地示威活动中约4000人的逮捕人数。对此，美国国务卿布林肯通过推特表示，“美国谴责俄罗斯当局连续两周对和平抗议者和记者持续使用严厉手段。我们再次呼吁俄罗斯释放因行使人权而被拘留的人，包括纳瓦尔尼。”

目前担任欧洲安全与合作组织（OSCE）主席的瑞典外交大臣林德（Ann Linde）亦谴责 “俄罗斯当局过度使用武力，大规模拘留和平抗议者和记者”，并敦促俄方 “释放所有被不公正拘留的人，包括纳瓦尔尼”。

俄罗斯内政部近日向公众发出严厉警告，称抗议者可能被控参与大规模骚乱，最高可判处8年监禁。俄总统普京将抗议活动的组织者比作 “恐怖分子”，一些俄国家杜马议员则指责纳瓦尔尼是西方的傀儡，称他为了让俄罗斯的对手受益而背叛了自己的国家。面对当局的打压，纳瓦尔尼的团队承认压力空前，但表示不会屈服，并呼吁下周日将再次举行示威。

值得一提的是，2021年度诺贝尔和平奖提名工作也于周日结束，纳瓦尔尼由俄罗斯学者提名。挪威前环保大臣埃尔维斯图恩(Ola Elvestuen)称，纳瓦尔尼是为“俄罗斯和平民主化而努力”的人。