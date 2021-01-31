德国卫生部长对俄国和中国疫苗持开放态度

据德国电视一台报道，德国卫生部长斯潘对俄国和中国的疫苗持开放态度。

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在德国联邦和各州疫苗峰会即将召开前，德国卫生部长施潘（Jens Spahn）对俄罗斯和中国疫苗持开放态度。他表示，在德国使用俄罗斯和中国疫苗，不存在根本性障碍。施潘向《周日法兰克福汇报》表示，关键的是，疫苗必须根据欧洲法律获得正常许可。施潘还说，如果一种疫苗安全有效，无论其生产国在哪里，它都可以帮助人们抵抗病毒。

德国目前处于疫苗短缺状况。德国Biontech和美国辉瑞公司研制的疫苗以及其他已获许可的疫苗目前在欧洲和德国都缺货，而德国把疫苗分配一事让欧盟来处理，也受到争议。

俄罗斯宣布，将在第二季度向欧盟提供1亿计Sputnik V疫苗。这将使5000万人能接种疫苗。该疫苗许可申请已提交欧洲药品管理局。但施潘没有有透露，俄罗斯和中国的疫苗是否在即将举行的疫苗峰会上也将谈及。

制药业代表，行业联合会和欧盟都将参与该峰会。政界和联合会在峰会前呼吁，制定清晰的接种疫苗行程表，确定哪些群体应优先接种疫苗以及哪些疫苗可供使用。

巴州州长索德尔在《奥格斯堡汇报》呼吁，提高疫苗接种透明度和可靠的接种疫苗计划。他说，“人们现在一点都不清楚是怎么回事。”虽然物流还在运作，但人们却无法接种疫苗。因此，人们需要一个可靠的有关随后数周和数月的疫苗供货时间表。“从长远来看，接种疫苗说来就来，说没就没，是行不通的。”

德国新冠感染现在虽然有所下降，但默克尔总理表示，若要谈松动防疫管控，尚为时太早。

根据柏林罗伯特科赫研究所周日公布的数据，德国单日感染仍然超过上万人，为11192人，总计感染人数达2216363人，病亡人数达56945人。