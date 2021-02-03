欧盟或有条件放行俄罗斯及中国产新冠病毒疫苗

法新社2日引述欧洲议会多位议员透露的消息报道，欧盟委员会对允许俄罗斯以及中国产新冠病毒疫苗进入欧洲市场持开放态度，但条件是这两款疫苗资讯完全透明，并提交欧盟监管部门评估。

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一些欧洲议会议员向法新社透露，欧盟委员会主席冯德莱恩就疫苗接种方案在欧洲议会小组听证会上表示，如果俄罗斯以及中国公开他们的疫苗资料，展示透明度，公布全部数据，这些疫苗就可以和其他疫苗一样，有条件地获准进入欧洲市场。她特别强调，无论谁想进入欧洲市场，都必须接受欧洲药监局的检验规则。

2日晚间，德国总理默克尔也在接受德国公营电视ARD.采访时表示，凡是获得欧洲药监局许可的疫苗都会受到欢迎。她表示，她曾与俄罗斯总统普京谈及这一点。

法国外长勒德利昂3日也在接受法国媒体采访时表示，只要俄罗斯疫苗符合欧洲科学标准和要求，法国不会阻碍在境内发放这款疫苗。

根据英国著名医学杂志《柳叶刀》2日发表并有独立专家确认的结果，俄罗斯产疫苗对新冠病毒不同感染症状的有效率达到91,6% 。一些研究人员在柳叶刀杂志上表示，这意味着在降低新冠病毒疫情的战斗中，又多了一款疫苗。

该疫苗现阶段有效率检验的结果，与俄罗斯早先宣称的疫苗有效率相符 。俄罗斯疫苗因此与美德两国联合研制的辉瑞疫苗以及美国moderna疫苗一样，成为目前有效率最高的疫苗。

对于俄罗斯来说，这不仅是一次科研上的胜利，也是一次政治上的胜利。 俄罗斯疫苗研发机构俄罗斯主权基金负责人兴奋地自夸说，在他看来，从有效性，安全性，以及价格和所需储藏条件来说，这是目前世界上最好的疫苗。它价格合理，储藏温度在2摄氏度和8摄氏度之间。

欧盟委员会此前向6家药厂订购了疫苗，但到目前为止，只有辉瑞、moderna和阿斯利康三款疫苗获得欧洲药监局认可放行。而这些疫苗生产目前都出现延误，导致供应链紧张，引发欧盟批评。

俄罗斯新冠疫苗目前已经在全球16个国家通过鉴定。 匈牙利早在1月中旬就已经批准并订购了俄罗斯疫苗。1月底又对中国产新冠疫苗放行，成为第一个为中国疫苗放行的欧盟成员国。