Covid-19 : 葡萄牙获德国帮助对抗疫情

葡萄牙已有上万医护人员因感染Covid-19病毒无法工作，柏林为此予以人力与物资援助。德国军医队预计周三抵达里斯本。

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面对Covid-19疫情恶化，葡萄牙预计收到首批来自欧盟国家的抗疫援助，由柏林提供。布鲁塞尔表示，如果里斯本需要，就将予以帮助。

据本台RFI记者Marie-Line Darcy周三（2021年2月3日）发自里斯本（Lisbonne）消息，葡萄牙当局更乐意的表达方式为“在互惠框架内与欧洲伙伴的协作。”

然而，葡萄牙医院的接待能力已经100%或接近100%饱和，医务人员一个月以来一直忙于战疫，里斯本无路可退。德国开始在人力与物资上提供支援。首先，德国军医队预计周三抵达葡萄牙首都。这次队伍由26名急救领域专业人士组成，他们带着专业知识与装备来到葡萄牙首都。

法广存档图片：德国军医队出发前往葡萄牙参加里斯本战疫 摄于2021年2月3日 Image d'archive RFI : Covid-19: une aide médicale allemande embarque à destination du Portugal, submergé par la pandémie, à bord d'un appareil de la Bundeswehr, le 3 février 2021. © REUTERS - FABIAN BIMMER 路透社

葡萄牙上万医护人员确诊

奥地利ˎ 卢森堡和西班牙也都愿意伸出援手，包括接待患者。里斯本承认尤其缺乏专业人士，葡萄牙当前有近1万1千名医护人员，尤其是护士，遭病毒感染，无法工作。

葡萄牙自2021年1月15日以来就已封城，计划至少延长至2月14日。不过，近日出现了一线曙光，确诊人数已经连续五天减少。但在葡萄牙，人们如今对Sars-cov-2及其变种卷土从来保持着警惕。