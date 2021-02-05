德国强烈抗议俄方驱逐其外交官

俄罗斯驱逐了3名德国、波兰和瑞典的欧洲外交官之后，德国做出的强烈的回应。德国总理默克尔表示：驱逐德国外交官是毫无道理的。默克尔表示：驱逐外交官显示了俄罗斯目前正在发生的的事情与法治国家关系不大。

广告 继续浏览后续

法国总统马克龙在和默克尔举行的记者招待会上表示：法国坚定地站在德国一边；并以最强音谴责驱逐德国外交官的做法。德国外交部长马斯（Heiko Maas）也强烈谴责驱逐欧洲外交官的做法，并威胁要进行报复。

德国外长表示：“俄罗斯决定驱逐包括欧盟驻德国大使在内的几名外交官，这绝对没有道理，这种做法进一步损害了与欧洲的关系。马斯表示：“这名德国外交官仅是根据《维也纳外交关系公约》履行其职责，以法律手段获取有关当地局势发展的信息”。

德国外长表示：“如果俄罗斯联邦不重新考虑这一措施，我们不会没有回应的。

被驱逐的三名外交官分别属于瑞典、波兰驻圣彼得堡领事馆和德国驻俄使馆。2月5日晚俄罗斯外交部在其网站发布消息，将来自瑞典，波兰和德国的三名外交官列为不受欢迎的人，并要求三人尽快离开俄罗斯。

俄罗斯驱逐德国、波兰、瑞典外交官

俄国周五驱逐了德国、波兰、瑞典外交官，理由是他们曾在莫斯科和圣彼得堡参与声援反对派意见领袖纳瓦尔尼（Aleksej Navalnyj）的游行。俄国外交部表示：他们的行为是不可接受的，与外交地位不符”。俄方没有宣布驱逐了几名外交官。柏林为此召见了俄国驻德大使。

瑞典外交部对此表示，观察驻在国的政治发展是外交官的重要任务，对这次游行进行观察是外交官职责。

《瑞典晚报》（Alftonbladet）报导，目前外交部已证实外交官遭到驱逐的消息，但尚未掌握游行的细节与何时必须出境的讯息。

瑞典外交部长林德（Ann Linde）本周稍早才结束拜访莫斯科的行程。林德此行以欧洲安全与合作组织（OSCE）主席国的代表身分出访，讨论包括女性议题、和平安全议题，并针对组织境内，在乌克兰、白俄罗斯的冲突问题。

林德也对俄罗斯对和平集会以及新闻工作者的暴力等提出批评，并呼吁莫斯科释放纳瓦尔尼。