博雷利：俄罗斯拒绝对话，欧盟应采取相应措施

2021年2月5日，欧盟外交事务高级代表博雷利在莫斯科与俄罗斯外长会谈后举行记者会。俄罗斯没有接受欧盟关于释放纳瓦尔尼及其支持者的要求。

欧盟外交事务高级代表博雷利刚刚结束的莫斯科之行显然以失败告终。莫斯科没有理会欧盟要求释放反对派领袖人物纳瓦尔尼及其支持者的立场。博莱利周日在推特上发表评论指出， 俄罗斯拒绝对话，欧盟应当针对这种形势采取措施，包括出台制裁措施。

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刚刚从莫斯科返回的博雷利对两天的莫斯科之行颇有失望。他在推特上写到：俄罗斯当局没有抓住与欧盟展开建设性对话的机会，这很令人遗憾。欧盟应当采取相应措施，也包括制裁。

博雷利此番表态与他前一天发表的公报态度似有不同。6日，他在一份公报中，为继续与俄罗斯保持对话的立场辩护。他解释说，在双方关系远不令人满意的情况下，尤其应当继续保持所有的外交管道开放，不仅仅是为化解危机或意外事件，而且也是保持直接对话。

其实，在博雷利与俄罗斯外长拉夫罗夫会谈后几小时，莫斯科就宣布驱逐德国、波兰及瑞典驻莫斯科外交官，指责他们参加了1月23日俄罗斯各地声援纳瓦尔尼的“非法”集会活动。

博雷利对此严厉谴责。德国总理默克尔当天严厉谴责这项决定没有任何根据，认为这是俄罗斯与法治国家渐行渐远的又一次表现。法国总统马克龙也谴责俄方决定，表示支持德国总理的立场。

博雷利于2月4日至6日前往莫斯科，希望向俄罗斯当局表达欧盟立场，要求俄罗斯释放1月17日被捕的俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼及其支持者。

纳瓦尔尼认为俄罗斯情报部门策划了去年8月对他的投毒行动。他在德国救治5个月后，于1月17日返回莫斯科，一下飞机就被逮捕，并于2月2日被判三年半徒刑。其支持者在各地集会声援，已有近万人因此被捕。欧盟各国多次发表声明予以谴责。

博雷利对俄罗斯社会目前的发展形势以及地缘战略选择深感不安。他指出，与俄罗斯外长拉夫罗夫的会谈，以及俄罗斯当局在其访问期间传达的信息都证实，欧洲与俄罗斯的关系正在恶化，俄罗斯似乎越来越远离欧洲，将民主价值观看作是关系其生存的威胁。

欧盟将于本月22日的成员国外长会议上听取博雷利的汇报，决定是否采取制裁措施。