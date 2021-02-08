默克尔继承人拉舍特：我是现实政治家，对华关系矛盾

德国执政联盟、基民盟新任主席阿明·拉舍特（Armin Laschet ）2月8日首度就外交问题接受采访时表示，自己是一名现实政治家。在谈到就对华关系的看法时，拉舍特强调与中国的关系是矛盾的。

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拉舍特在接受德国《国际政治》杂志专访时，记者提问称，“很多人都在想，未来的总理是否能继承已经执政16年的（默克尔）总理的外交和欧洲政策脚步。你觉得有问题吗？”拉舍特回答说，“这种情况在每次更换政府首脑时都会发生；顺便说一下，即使是法国或美国的总统。我只想提醒你，2005年的默克尔还没有今天的国际网络和经验。即将到来的变革是民主国家的正常状态。”记者问，“你有任何外交政策经验吗？”

拉舍特说，“我很早就开始对外交和欧洲政策感兴趣。当我1994年加入联邦议院时，赫尔穆特·科尔（德国前总理，Helmut Kohl）鼓励我们一些年轻议员关注欧洲和外交政策。他让我们在白宫椭圆形办公室会见了美国总统克林顿，在克里姆林宫会见了俄罗斯总理切尔诺梅尔金，在布拉格城堡会见了哈维尔。作为外交委员会的报告员，我当时几乎访问了所有的拉丁美洲国家，从而在我以前的新闻工作基础上更进一步。”

拉舍特说，“1999年后，作为欧洲议会议员，我得以继续这项工作，并撰写了第一份关于欧盟与联合国关系以及欧洲睦邻政策的报告，并调查了关于巴勒斯坦权力机构滥用欧盟资金的指控。作为德国人口最多的联邦国家的部长主席，不仅要会见法国、以色列、意大利的国家元首和政府首脑或联合国秘书长，而且最重要的是，还要与我们邻国的总理定期交流。”

记者问，“你对所有事情的外交政策的关注的动机是什么？” 拉舍特表示，“自上学以来，我就对全球秩序问题和如何采取行动消除贫困、战争、苦难和侵犯人权行为的挑战感兴趣。这就是当时也成为政治活动的动力。在法学院，我的重点是国际法。我的考研论文涉及苏联吞并波罗的海国家，这是违反国际法的。”记者问，“你又从你的外交政策活动中得出了什么结论？” 拉舍特指出，“外交政策的目的是在国际法律秩序的基础上和平解决不同的利益和冲突。这是一个复杂的网络，参与者的社会形象、文化、传统和宗教都大相径庭，也受到经济利益的影响。”

拉舍特说，“在1989年之前，辩论仍由冷战主导，因为冷战的相互核威胁和咄咄逼人的苏联试图在世界范围内获得影响力，无论是在古巴、尼加拉瓜、莫桑比克、安哥拉还是阿富汗。从那时起，我也认识到，针对国内政策的言论不能，至少不应该替代明智的外交政策。它也总是关于与其他社会制度的国家，无论是俄罗斯、中国、土耳其还是阿拉伯世界--建立关系的艺术，寻找共同点，减少对立。在做这件事的时候，必须时刻以自己的价值观为指导，同时也要对世界上的现实情况有所了解。”

记者说，“你会说自己是一个现实政治家吗？” 拉舍特说，“是的，我是一个现实政治家。但总归是两者兼而有之：价值观和利益。这是为了创造一个更好的世界，维护德国和欧洲的利益。在外交政策上，你也需要一套明确的价值观。首先，这些是自由、民主、人权和法治。但感觉良好的道德化和国内口号还不是外交政策。我们必须接受这个世界的现状，才能让它变得更好。”

记者问，“人们因此而称你为 ‘俄罗斯同情者’，你会不会感到很恼火？”拉舍特谈到，“整个表情很奇怪。外交政策恰恰在于尽可能地了解自己的谈判伙伴。然后就可以行动起来，指出限制，找到合作的领域。但是，如果这个词表明它是关于理解修正主义的外交政策，甚至是关于违反国际法，那么很明显，它绝不是描述我的态度。”

拉舍特说，“我从政治对手那里读到的一些东西真的很荒唐：即使在我年轻的时候，我也是很横的。我一直反对任何等距离。美国是我们的第一和最重要的盟友。我的阿登纳（德国前总理，Konrad Adenauer）印记是：深深地扎根于西方，把美国理解为我们最亲密的非欧洲伙伴，并从这一优势地位上寻求与其他国家的理解。在特朗普时期，这无疑是比较困难的。但我们将与美国总统拜登密切合作。”

记者指出，“但同样对俄罗斯的理解，毕竟是作为对莫斯科过于软弱的代名词。” 拉舍特说，“那是什么意思？我批评违反国际法吞并克里米亚，批评乌克兰东部发生的战争事件，批评对纳瓦尔尼的毒杀和监禁？我支持欧盟对俄罗斯的制裁，因为我们不能容忍欧洲侵犯边界和对第三方使用武力? 是谁想出了这样的胡言乱语？当人们不进行差异化的事实辩论，而是试图将陈词滥调的属性附加到他人身上时，这总是政治文化的一个低潮。”

记者问，“但像德国政府和许多总理一样，你也支持北溪2号天然气管道。在纳瓦尔尼被（俄方）逮捕和定罪后，政府是否应该改变方针？”拉舍特说，“50年来，即使在冷战的侵略时期，德国也一直从苏联购买天然气，现在又从俄罗斯购买。联邦政府正在走正确的道路。我们已经退出了硬煤开采，现在正在结束褐煤开采，2022年将结束核能。在过渡期内，我们将需要德国不生产的天然气。我们必须保证乌克兰的地缘政治利益，并通过这个私营部门项目确保我们的能源供应。”

记者指出，“但美国和法国也同样对这一决定提出批评”。拉舍特说，“美国还从俄罗斯和世界上其他不是自由和人权模范国家的国家获得原油。能源政策是一个重要的共同话题，当然可以和新任总统拜登讨论。”记者问道，“这就产生了一个问题，在中国的情况下，价值和利益的平衡是什么？”对此，拉舍特回答说，“与中国的关系是矛盾的”。

他补充说，“一方面，我们必须将中国视为地缘战略挑战和体系竞争者。例如，我们必须明确点名批评侵犯维吾尔人人权的行为，这就是我正在做的事情。但同时，我们与中国进行贸易往来，在一些领域进行了深入的科学交流。杜伊斯堡港是‘一带一路’工程中的重要站点，对我国外贸经济非常重要。但对于下萨克森州、巴伐利亚州或巴符州这样的联邦州来说，中国也是一个巨大的市场，如果只是因为汽车工业的话。”

拉舍特称，“这始终是一个维护我们利益的问题，包括在高科技领域的合作。任何国家都不应进入我们的关键基础设施。我国5G移动网络的安全利益也必须得到保障。这正是联邦政府正在做的事情。我们必须保持警惕，保护我们的关键基础设施。并始终致力于替代性的欧洲技术。”记者谈到，“因此，没有对侵犯人权行为采取额外步骤？2007年，总理示范性地接见了达赖喇嘛。你也会这样做吗？”

拉舍特回答指，“联邦政府不仅要会见国家元首和政府首脑，还要会见其他有重要政治地位的人士，这是一个良好的传统。在访问期间，总是与对方见面是正确的。在人权受到侵犯的地方，与受影响的人和人权维护者会面是正确的。”记者追问，“那你也会像总理那样做吗？”拉舍特说，“在科尔和默克尔的外交政策延续中，每一位总理都应该用外交手段，在适当的时候，用强有力的象征来支持人权。”