科索沃2021立法选举 翻开历史新页？

科索沃周日进行2021年立法选举的投票活动，预计新一代政治家将在本次立法选举后登上历史舞台。

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本台RFI周日（2021年2月14日）刊出法文网记者Jean-Arnault Dérens发自普里什蒂纳（Pristina）的长篇报导，围绕当天举行的2021年科索沃立法选举展开。在此予以着重介绍。

这篇报导说，科索沃自周六早上起一直在降雪。当地民众周日进行立法选举的投票，预计新生代将在此后登上科索沃舞台，自决党人（Vetëvendosje）将赢得胜利，而原游击队-科索沃解放军（UÇK）的指挥官们则将就此成为历史。

民调认为，自决党人在本次立法选举中处于领先位置。其党魁库尔蒂（Albin Kurti）与共和国代总统奥斯曼尼（Vjosa Osmani）结盟，体现的是变革的希望，得到市民ˎ 青年和海外选民的支持。

科索沃自决党承诺反贪反私有化

准备把票投给自决党的选民，被其反贪和反私有化承诺所吸引。而传统的科索沃民主党，其领导人包括前游击队领袖ˎ 科索沃前总统哈希姆·塔奇（Hashim Thaçi）自去年11月以来，因被控战争罪和危害人类罪正在等待海牙特别法庭的审判。选民们也对科索沃每六个月就换一个政府，造成经济缺乏活力的现状表示不满。

法广存档图片 - Image d'archive RFI: Au Kosovo, un panneau affiche le candidat du Vetëvendosje, Albin Kurti, et la présidente en exercice, Vjosa Osmani, le 9 février 2021, cinq jours avant les législatives, dans la ville de Hani i Elezit. © AFP - ARMEND NIMANI 法新社

提前选举将可能结束长期的政治危机。自决党在2019年10月的选举中就已领先。库尔蒂领导的联合政府由于美国特朗普政府强迫其与塞尔维亚达成一项领土协议，而科索沃民众不接受而在去年3月垮台。而霍蒂（Avdullah Hoti）之后组建的政府则被认为属于“非法”，并随即在去年12月垮台。

科索沃自决党期待赢得绝对优势

库尔蒂期待在本次投票后，赢得绝对优势。但有难度，因为，科索沃议会120个议席中，只有100个是通过选举产生，另外20个席位，预留给科索沃的少数民族：塞尔维亚人ˎ 波斯尼亚人ˎ 罗姆人和土耳其人。