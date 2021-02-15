少见！希腊北部地区降雪 公路和海运受阻

2月15日，希腊下雪后，公路和海上运输受到严重干扰。希腊民事部门已经警告说：恶劣的天气恐怕会持续好几天。难民高级专员公署（UNHCR）希腊分部最近几天向全国各地成千上万寻求庇护者和遭受寒冷的移民营地提供“供暖设备” 。

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希腊北部，冬季的气温通常接近零。周一，北部和东部的大郊区都被大雪覆盖着。 首都希腊通往北部大城市塞萨洛尼基( Thessalonique)的公路好几个小时无法通行。长岛爱琴海上的渔船都无法出海。

希腊第二大岛埃维亚岛（Eubée）上断电，目前公路受阻无法及时回复。2月16日还会有霜冻和降雪的冷天气。希腊莱斯沃斯岛（Lesbos）聚集着6000多名难民。

希腊移民部部长罗格特蒂斯(Manos Logothetis)对法新社记者表示：我们设法让在岛上的难民不处于“险境”。去年9月中旬，莱斯沃斯岛的莫里亚难民和移民中心8日起发生数次火灾，受影响地区所剩的住所都已被烧毁，1万2600多名移民和难民流离失所。非政府组织谴责恶劣的条件和缺乏基础设施。

很多难民被安置在临时搭起的难民营里，雪天给他们带来了巨大的生存困难。