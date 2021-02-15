2020年中国超越美国成为欧盟最大的贸易伙伴

欧盟统计局当地时间2月15日表示，中国去年超越美国，成为欧盟最大的贸易伙伴；英国则排在第三位。欧盟统计局表示，欧盟与中国的贸易总额在2020年达到5860亿欧元，与美国的贸易总额则为5550亿欧元。欧盟对中国出口额增长2.52%至2025亿欧元；与此同时，自中国进口额增加5.6%至3835亿欧元。

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欧盟对美出口额则下降13.2%，自美进口额下降8.2%。

虽然中国2020年第一季度受到新冠疫情影响，不过后来消费量出现强劲反弹，去年底的表现甚至超过前一年同期。中国强大的消费力有助于推动欧洲产品的销售，特别是在汽车和奢侈品上；而中国的出口则得益于欧洲对其医疗设备和电子产品的强劲需求。

中国外交部发言人华春莹曾表示，中国和欧盟互为重要的经贸伙伴，双方经济互补性强，合作领域广、潜力巨大。欧盟连续多年保持中国第一大贸易伙伴地位。在新冠肺炎疫情形势下，今年前三季度，中国首次成为欧盟第一大贸易伙伴，充分显示了中欧经贸关系的韧性和潜力。中欧贸易的快速发展有力促进了双方经济社会发展，提升了民众福祉。

中国正在构建新发展格局，将坚持扩大开放，为包括欧盟国家在内的世界各国提供更大的机遇，也希望欧盟保持贸易投资市场的开放，同中方一道维护经济全球化和自由、开放的贸易投资环境。