Covid-19:欧盟启动加快疫苗接种计划

布鲁塞尔想要加快欧洲当前的疫苗接种进度，欧盟委员会就此启动了一项加快疫苗接种的计划。

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为了应对Covid-19病毒的变异，欧盟委员会周三启动了一项名为“Hera孵化器”（Hera Incubator）的计划，旨在加快疫苗接种进度。此外，布鲁塞尔还达成一项协议，增购3亿支莫德纳（Moderna）抗Covid-19疫苗。

据本台RFI记者Pierre Benazet周四（2021年2月18日）发自布鲁塞尔（Bruxelles）的报导，面对疫苗接种进度缓慢，欧洲拿出的答案分两条主轴。一边是一项欧洲快速反应计划，用于科研ˎ 认证和生产。这一计划的资金将是7500万欧元，还有1亿5千万欧元用于加强科研。另一边，欧盟委员会依然会运用现有的机制。布鲁塞尔刚刚宣布增购1亿5千万支莫德纳疫苗，用于今年下半年。另为2022年度预订1亿5千万支莫德纳疫苗。由此订购莫德纳疫苗的总量将达到4亿6千万支。

法广存档图片 - Image d'archive RFI: Biotech company CureVac is making its stock market debut on the Nasdaq exchange in New York © AFP/File 法新社

欧盟疫苗来自六家药厂

欧盟经过严格的筛选程序，现已分别向6家药厂订购的疫苗总量达26亿支。除辉瑞Pfizer/BioNTechˎ 莫德纳（Moderna）ˎ 阿斯利康（AstraZeneca）之外，欧盟还与赛诺菲/葛兰素史克（Sanofi/GSK）ˎ 德国CureVac和强生（Johnson & Johnson）这三家药厂签约。这就是布鲁塞尔所说的欧洲疫苗组合。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Un employé travaille dans la zone de conditionnement de l'usine pharmaceutique GlaxoSmithKline (GSK) dans la ville de Wavre (Belgique), où est fabriqué le vaccin CureVac, le 8 février 2021 © Kenzo Tribouillard AFP/Archivos 法新社

通过欧盟“Hera孵化器”计划订购的疫苗数量可能还会增加，这将得以加快所有疫苗的生产。当前的困扰是，研发疫苗的进度快过以往，工业跟不上科学发展的步伐。对此，欧盟委员会认为应该帮助药厂建造和改造工业场所。