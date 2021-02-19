欧盟贸易新战略拟建机制严防强迫劳动

欧盟委员会副主席兼贸易事务专员东布洛夫斯基（Valdis DOMBROVSKIS）2021年2月18日在欧盟布鲁塞尔总部就欧盟老一新战略举行线上记者会

欧洲联盟委员会18日公布的新贸易战略在强调力推经济绿色转型和世界贸易组织改革的同时，承诺将建立机制，在对外签署贸易协定时，保证相关企业没有强迫劳动现象。

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严防强迫劳动

欧盟去年年底与中国达成的投资协定在欧盟境内引发不少争议。其中一个原因正是中国新疆的强迫劳动现象。法国政府一度表示，要以中国承诺批准国际劳工组织关于禁止强迫劳动的公约，作为接受签署中欧投资协定的条件。但事实上，中国并没有在最后达成的协定文本中承诺批准国际劳工组织的相关公约，只承诺将为此而努力。

这项投资协定还需要欧洲议会讨论通过。预计将会在讨论过程中面对相当大的阻力。

欧委会18日公布主导未来十年欧盟对外贸易活动的新战略时，承诺将建立机制，保证与所签署贸易协定相关的企业没有强迫劳动现象。

力推绿色转型和世贸组织改革

欧盟这项贸易新战略有两大主线，一是推动绿色经济转型，二是推动世界贸易组织改革。

欧盟未来与外部经济体签署贸易协定，将以遵守2015年达成的巴黎气候协定为条件。到目前为止，欧盟对外贸易协定中极少包含在气候或环境领域的要求。欧盟与阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭达成的自贸区协定因此在欧盟内部引发分歧。

面对中美两国尤其在贸易领域的紧张关系，欧盟希望能保持独立，推动多边合作，尤其是积极开展与印度和非洲国家的多边合作。而在欧盟看来，要做到这一点的最好途径，是推动世界贸易组织的改革。世贸组织由于中美贸易紧张关系以及特朗普政府拒绝合作的立场而几乎陷于瘫痪。新任世贸总干事3月1日将走马上任。欧盟希望借此契机，领头推动改革，重新开始。

法国对外贸易部长利耶斯特认为，欧盟这项新战略方向正确。欧盟应当更好的维护自身利益，加强防范不公平竞争，并推动世贸组织改革，在全球范围内确保公平竞争。